2020-04-07: Полтавская область лидирует в снижении цен на СУГ

7 апреля 2020г розничные цены на автомобильное топливо менялись достаточно быстро. Наибольший темп понижения цены зафиксировали в Полтавской области в сегменте сжиженного углеводородного газа (СУГ).

По итогам дня во всеукраинском рейтинге стоимости СУГ на АЗС Полтавская область заняла 18-е место.

По данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0, самый дешевый СУГ продается в Черкасской (9,88 грн/л), Черниговской (9,9 грн/л) и Житомирской (9,97 грн/л) областях.

Понижение средней розничной цены на СУГ в Полтавской области за день составило 0,32 грн/л, что является самым большим повышением цены по Украине. Средняя розничная цена на этот вид топлива в области сегодня составляет 10,6 грн/л.

Динамика средних розничных цен на СУГ в Полтавской области по данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0:

Сегодняшняя цена на 0,88 грн ниже наибольшей ценовой отметки за последние 30 дней, которая была с 8 по 15 марта и составляла 11,48 грн/л.

По данным PsycheaFUEL 3.0, выгоднее всего заправиться СУГ водители региона могли на заправках таких брендов:

GLUSCO (9.45)

SHELL (9.49)

AMIC (9.49)

БРСМ-Нафта (9.79)

PRIME (9.8)

EXPOGAS (9.85)

Укрнафта (9.87)

SKY (9.95)

Автотранс (10.33)

BVS (10.39)

Розничные цены на сжиженный газ на заправках Полтавской области колебались в диапазоне от минимальных 9,45 грн/л. до максимальных 11,88 грн/л.