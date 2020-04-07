Енергоатом призначив нового керівника Запорізької АЕС

Обновлено: Апрель 07, 2020. Тэги: , ,

Енергоатом призначив нового керівника Запорізької АЕС

ДП «НАЕК «Енергоатом» призначило тимчасовим виконувачем обов’язків генерального директора Запорізької АЕС Юрія Кульбу.

Про це повідомляє пресслужба ЗАЕС.

«Наказом ДП «НАЕК «Енергоатом» від 02 квітня 2020 року на Кульбу Юрія Васильовича покладено тимчасове виконання обов’язків генерального директора ВП «Запорізька АЕС», — йдеться в повідомленні.

Кульба закінчив Московське вище технічне училище ім.Баумана за спеціальністю «Енергетичні машини й установки». Після закінчення навчання в 1984 році був прийнятий на посаду оператора реакторного відділення реакторного цеху Запорізької АЕС. Пройшов усі щаблі оперативного управління — від начальника зміни реакторного цеху до заступника технічного директора з експлуатації — керівника експлуатаційного підрозділу.

З вересня 2011 року призначений на посаду заступника головного інженера з експлуатації ВП «Запорізька АЕС».

У 2016 році тимчасово виконував обов’язки головного інженера (першого заступника генерального директора) і генерального директора ВП «Запорізька АЕС».

Автор:

(Всего статей: 8233)

Связаться с автором

Если вы нашли в статье ошибку, выделите ее,
нажмите Ctrl+Enter и предложите исправление
«
»

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

    Читать все: Анекдоты, газ, Компании, Официоз, Торговля, энергетика

  • Китай продает СПГ уже и Японии
  • Энергосистемы Латвии и Эстонии свяжет новый «энергомост»
  • Нельзя помочь тому
  • Он любил курить на рабочем месте

Архивы

РЕКЛАМА

Использование материалов «http://oilreview.kiev.ua» разрешается при условии ссылки на «Терминал».

Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал.


Please leave this field empty.

Ваши Имя Фамилия (обязательно):

Ваш контактный телефон:

Ваш E-Mail (обязательно):

Ваше сообщение:

Исправить это! :)

Ошибка:

Как правильно: