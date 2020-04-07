Енергоатом призначив нового керівника Запорізької АЕС

ДП «НАЕК «Енергоатом» призначило тимчасовим виконувачем обов’язків генерального директора Запорізької АЕС Юрія Кульбу.

Про це повідомляє пресслужба ЗАЕС.

«Наказом ДП «НАЕК «Енергоатом» від 02 квітня 2020 року на Кульбу Юрія Васильовича покладено тимчасове виконання обов’язків генерального директора ВП «Запорізька АЕС», — йдеться в повідомленні.

Кульба закінчив Московське вище технічне училище ім.Баумана за спеціальністю «Енергетичні машини й установки». Після закінчення навчання в 1984 році був прийнятий на посаду оператора реакторного відділення реакторного цеху Запорізької АЕС. Пройшов усі щаблі оперативного управління — від начальника зміни реакторного цеху до заступника технічного директора з експлуатації — керівника експлуатаційного підрозділу.

З вересня 2011 року призначений на посаду заступника головного інженера з експлуатації ВП «Запорізька АЕС».

У 2016 році тимчасово виконував обов’язки головного інженера (першого заступника генерального директора) і генерального директора ВП «Запорізька АЕС».