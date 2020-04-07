Минск в апреле получит достаточно нефти, чтобы обеспечить внутренний рынок и экспорт

Белоруссия в апреле рассчитывает получить достаточно нефти, чтобы полностью обеспечить нефтепродуктами как внутренний рынок, так и экспорт, передало государственное агенство БелТА со ссылкой на главу Белнефтехима Андрея Рыбакова.
Сообщило Рейтер.
“Фактически заводы поднимают свои перерабатывающие мощности. Внутренний рынок, как и экспорт, в апреле будет обеспечен в полном объеме”, — сказал Рыбаков.
Минск говорил, что увеличивая поставки из России, не собирается отказываться от альтернативных источников нефти и рассчитывает в апреле купить не менее четырех танкеров.
Ранее «Терминал» писал о том, что на белорусские НПЗ в апреле поступит 1-2 млн т нефти.