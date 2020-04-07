Норвегию и еще 6 стран пригласили на встречу ОПЕК+

Обновлено: Апрель 07, 2020. Тэги: , ,

Норвегию и еще 6 стран пригласили на встречу ОПЕК+

Еще семь стран пригласили на заседание ОПЕК+, запланированное на 9 апреля, среди этих государств есть Норвегия и Бразилия, но нет США и Канады.

Об этом пишет Прайм со ссылкой на агентство Блумберг.

На 9 апреля запланировано заседание ОПЕК+ по вопросу возможного сокращения добычи нефти с целью стабилизировать цены. Сегодня страны получили приглашения на экстренное заседание, которое пройдет в формате видеоконференции, сообщил делегат агентству.

«Полный список приглашенных включает 23 страны-члена ОПЕК+, а также Аргентину, Бразилию, Колумбию, Египет, Индонезию, Норвегию и Тринидад и Тобаго», — говорится в сообщении агентства. Отмечается, что США и Канада не вошли в список приглашенных.

Агентство также пишет, что за заседанием ОПЕК+, скорее всего, последует встреча министров энергетики стран G20.

Страны ОПЕК+ 6 марта не смогли договориться ни об изменении параметров соглашения о сокращении добычи нефти, ни о его продлении. В результате с 1 апреля были сняты ограничения на добычу в странах-участницах прежнего альянса. Это вызвало обвал на нефтяном рынке, который наложился на резкое глобальное падение спроса из-за пандемии коронавируса.

«Терминал» писал, на 9 апреля запланировано заседание ОПЕК+ по вопросу возможного сокращения добычи нефти.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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