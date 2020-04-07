У рахунках на оплату житлово-комунальних послуг за березень, які кияни отримають у квітні, з’явиться окремий рядок із внесками за обслуговування загальнобудинкових лічильників тепла і гарячої води.

Інформує Київтеплоенерго.

Середній розмір внеску становитиме близько 30 грн/квартал. Вартість зазначеної послуги, відповідно до закону України «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання», була видалена з тарифу на опалення і гарячу воду і зазначатиметься в рахунках окремо.

Це нововведення запроваджене в усіх містах України Законом «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання» від 22.06.2017 № 2119-VIII. Закон виключає витрати на встановлення, повірку та ремонт будинкових приладів обліку з тарифу.

У рахунках на оплату послуг інформація про розмір внеску, який необхідно сплатити, зазначається окремим рядком. Плата за обслуговування нараховуватиметься чотири рази на рік – раз у квартал. Розмір внесків для кожної будівлі затверджений розпорядженням КМДА від 24.12.2019 № 2244. Нарахування вводяться для понад 9,6 тис. будинків Києва. Нововведення не стосуватиметься індивідуальних приладів обліку у квартирах киян.

«На сьогодні близько 90% будинків Києва оснащені будинковими лічильниками тепла. «Київтеплоенерго» забезпечує постійний моніторинг їх технічного стану та вчасне усунення недоліків роботи є запорукою коректних нарахувань. До законодавчих нововведень внески за технічне обслуговування приладів обліку кияни сплачували у структурі тарифу на тепло. Відтепер внески виключені з тарифу й сплачуються клієнтами окремо», — зазначив Костянтин Лопатін, директор СП «Енергозбут» КП «Київтеплоенерго».

У середньому обслуговування лічильника коштуватиме одній столичній квартирі приблизно 10 грн на місяць або близько 30 грн — у квартал. Розмір внеску залежить від трьох факторів:

– типу лічильника;

– планових витрат на його обслуговування. Вони передбачають: огляд, опломбування/розпломбування, періодичну повірку та ремонт приладів обліку;

– кількості квартир у будинку.

Раніше «Термінал» писав про те, що Київ залучить кредитні кошти ЄБРР на модернізацію теплоенергетичного комплексу.