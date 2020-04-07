«Укртранснафта» у березні перекачала майже 1,6 млн тонн нафти для потреб НПЗ України, Білорусі та ЄС

Підприємства групи «Нафтогаз» безперервно працюють в умовах пандемії коронавірусу, тому посилили санітарні норми, запровадили віддалений доступ і чергування на виробничих об’єктах.

Але зміна умов праці не завадила співробітникам «Укртранснафти» вчергове продемонструвати гнучкість та надійність нафтотранспортної системи України, написала у Фейсбуці пресслужба компанії.

У березні Укртранснафта розвантажила три нафтові танкери і перекачала більше 260 тис. тонн — від морського нафтового терміналу “Південний” до Білорусі.

Для цього задіяли одну з двох ниток нафтопроводу “Дружба”.

Друга гілка продовжує обслуговувала потреби споживачів у ЄС: Укртранснафта забезпечила надійний транзит російської нафти, відповідно до контрактних зобов’язань, і в березні протанспортувала 1,134 млн тонн Urals до Чехії, Словаччини та Угорщини.

«Термінал» писав, НАК «Нафтогаз України» узгодив додаткову угоду до договору транспортування нафти між АТ «Укртранснафта» і 100% британської дочірньої структури Білоруської нафтової компанії — BNK (UK) Limited — вартістю 100 млн грн.