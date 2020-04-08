2020-04-08: Цены на нефть колеблются

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июне в среду утром в ходе торгов изменились в цене до 32,65 доллара за баррель.

Об этом пишет УНН со ссылкой на данные Bloomberg.

По данным издания по состоянию на 7:58, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent поднялась на 2,45%.

При этом цена майских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 24,95 доллара за баррель, прибавив 5,59%.

Нефтяные цены уверенно растут сегодня после падения по итогам предыдущих торгов, констатирует «Investing.com».

Росту котировок способствуют надежды на то, что крупнейшие в мире производители согласятся сократить добычу. Рынок ждет видеоконференцию стран ОПЕК+, которая должна состояться в четверг.

Стоимость июньских фьючерсов на на лондонской бирже ICE Futures к 8:26 мск составила $32,84 за баррель, что на $0,97 (3,04%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов во вторник фьючерсы упали в цене на $1,18 (3,57%) — до $31,87 за баррель.

Фьючерс на на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на $1,52 (6,43%) — до $25,15 за баррель. К закрытию предыдущих торгов цена контракта составила $23,63 за баррель, опустившись на $2,45 (9,39%) по сравнению с предыдущей сессией.

Заседание ОПЕК+ официально назначено на 9 апреля на 16:00 (Вена), сообщили «Интерфаксу» несколько делегатов. Официальный представитель Минэнерго РФ подтвердил, что Россия примет участие в видеоконференции.

Между тем 10 апреля Саудовская Аравия, председательствующая в G20, проведет виртуальную внеочередную встречу министров энергетики для содействия глобальному диалогу и кооперации для обеспечения стабильности энергетических рынков и укрепления мировой экономики, говорится в сообщении организатора.

«В следующие два дня ожидания, определенно, будут очень высокими», — говорит глобальный директор по рыночной стратегии Westpac Роберт Ренни, которого цитирует Financial Times.

Минэнерго США понизило прогноз по добыче нефти в стране в 2020 году на 1,2 млн б/с по сравнению с мартовским прогнозом — до 11,8 млн б/с, следует из данных ежемесячного прогноза управления энергетической информации Минэнерго США (EIA).

Ведомство отмечает в отчете, что прогнозная добыча в этом году будет на 0,5 млн б/с меньше, чем в 2019 году. В случае реализации такого прогноза падение производства в 2020 году станет первым годовым снижением с 2016 года.

В 2021 году EIA ожидает дальнейшего снижения добычи нефти в США — еще на 0,7 млн б/с, до 11,1 млн б/с.