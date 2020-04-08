2020-04-08: Закарпатская область лидирует в снижении цен на бензин А-92 и А-95

8 апреля 2020г розничные цены на автомобильное топливо в регионах Украины менялись разнонаправленно. Самое больше изменение стоимости наблюдалось на АЗС Закарпатской области в сегменте А-92 Евро.

Во всеукраинском рейтинге стоимости А-92 Евро на АЗС Закарпатская область занимает 7-е место. По данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0, первое место в рейтинге занимает Киевская (22,96 грн/л), Черниговская (22,98 грн/л) и Херсонская (23,08 грн/л) области.

Понижение средней розничной цены на А-92 Евро в Закарпатской области за день составило 0,37 грн/л, что является самым большим изменением по Украине. Средняя розничная цена этого вида топлива в области составляет 23,15 грн/л и это на 2,08 грн/л ниже максимального значения, которое наблюдалось с 9 по 11 марта 2020г.

Динамика средних розничных цен на А-92 Евро в Закарпатской области по данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0:

По данным PsycheaFUEL 3.0, выгоднее всего водители региона могут заправится А-92 Евро на заправках таких брендов:

Маркет (20.9)

Chipo (21.33)

SUN OIL (21.99)

SHELL (22.04)

UPG (22.5)

Укр-Петроль (22.8)

Авиас Плюс (23.0)

ANP (23.14)

Укрнафта (23.21)

БРСМ-Нафта (24.49)

Цены на А-92 Евро на АЗС в Закарпатской области колебались в диапазоне от минимальных 20,9 грн/л. до максимальных 27,0 грн/л.