Держгеонадра запустили єдиний центр обрахунку вартості спецдозволів

Обновлено: Апрель 08, 2020. Тэги: , ,

Держгеонадра запустили єдиний центр обрахунку вартості спецдозволів
Державна служба геології та надр створила єдиний центр обрахунку вартості спецдозволу, на який буде покладено функції, що раніше виконували три окремі установи: УкрДГРІ, Геолекспертиза та Геоінформ.

Про це повідомляє пресслужба Держгеонадр.

«Державна служба геології та надр України на базі ДНВП «Державний інформаційний геологічний фонд» створила єдиний центр обрахунку вартості спецдозволу, який об‘єднає функції, що раніше надавали три окремі установи — УкрДГРІ, Геолекспертиза та Геоінформ. Відтепер обрахунок розміру збору, запит на перелік геологічної інформації, що отримана за кошти державного бюджету, та оцінка її вартості відбуватиметься на базі Геоінформу, у єдиному Центрі геолого-економічних досліджень та експертиз», — ідеться у повідомленні.

У відомстві висловили думку, що ця ініціатива стане кроком на шляху до створення якісних сервісних послуг і усунення штучних бар‘єрів для інвестора.

«Надрокористувач зможе отримати всю необхідну інформацію у єдиному центрі протягом 14 днів. Раніше ця процедура тривала 60 днів. Також, завдяки оптимізації процесу, інвестору більше не потрібно здійснювати три окремі платежі — за послугу визначення розміру збору, за перелік геологічної інформації та послугу визначення її вартості, тепер це буде єдиний платіж: вартість послуг обрахунку вже включатиме в себе підбір та пошук геологічної інформації», — розповів голова Державної служби геології та надр Роман Опімах.

Читайте в «Терміналі», як повідомили у Держгеонадрах, не зважаючи на карантинні заходи рекомендації щодо переможців по трьох конкурсах на умовах угод про розподіл продукції (УРП) буде визначено і передано Уряду до кінця тижня. Наразі серед претендентів на розробку перспективних ділянок — компанії України, Канади, Великобританії та Центральної Європи.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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