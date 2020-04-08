ДТЕК зупинив роботу 4 блоків Бурштинської ТЕС — Герус

Обновлено: Апрель 08, 2020. Тэги: , ,

ДТЕК зупинив роботу 4 блоків Бурштинської ТЕС — Герус

Компанія ДТЕК зупинила роботу чотирьох  блоків Бурштинської ТЕС, які виробляють електроенергію на експорт в Угорщину через низьку ціну на зовнішньому ринку. 

Про це написав голова комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус в себе на сторінку Facebook.

Ціна на електроенергію на ринку Угорщини становить близько 25-35 євро за МВТ-год, а в Україні 40-55 євро.

«Звичайно, на угорський ринок працювати менш вигідно, а піти в угорський уряд і щось для себе лобіювати – це там неможливо, можна і у тюрму сісти. Рішення по експорту – це виключно добровільне рішення приватної компанії» , – повідомив Герус.

Андрій Герус зазначив, що такі дії приватної компанії можуть призвести до збільшення запасів вугілля на складах та зупинки роботи  шахт.

Ще одна станція Добротвірська ТЕС , яка входить  в «ДТЕК Західенерго»,  працює зараз на один з двох блоків. Електроенергія з ТЕС експортується в Польщу, де ціна зараз також менша, ніж в Україні, – 30-35 євро за МВТ-год.

Голова профільного комітету вважає, що втрата експорту є результатом  неконкурентноздатності  ринку електроенергетики.

Така ж ситуація з імпортом електроенергії. Диспетчери “Укренерго” на сьогодні обмежили імпорт до нуля, оскільки  ДТЕК зупинив роботу блоків ТЕС в Бурштинській ТЕС.

«І як тільки обмежили імпорт, це мало миттєвий вплив на ціну. Ціна у понеділок 06 квітня: 1,47 грн. Ціна у вівторок 07 квітня: 1.79 грн. Зростання ціни склало 22% у вівторок по відношенню до понеділка. Тобто 22% – це приблизно така додаткова маржа за монополізацію ринку.» , – йдеться в повідомленні.

Бурштинський енергоострів розташований в межах Закарпатської, Івано-Франківської та Львівської областей. Основне джерело живлення — Бурштинська та Добротвірська теплоелектростанцій (ДТЕК Західенерго). Енергоострів приєднаний до електромереж країн ЄС та працює синхронно з енергосистемою Європи. З Бурштинського енергоострову Україна експортує електроенергію за кордон.

«Термінал» писав, на Бурштинській теплоелектростанції працює 7 енергоблоків, які в основному працюють на експорт в Угорщину — наразі це найбільша діюча ТЕС в Україні.

Автор:

(Всего статей: 8243)

Связаться с автором

Если вы нашли в статье ошибку, выделите ее,
нажмите Ctrl+Enter и предложите исправление
»

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

    Читать все: Анекдоты, газ, Компании, Официоз, Торговля, энергетика

  • Китай продает СПГ уже и Японии
  • Энергосистемы Латвии и Эстонии свяжет новый «энергомост»
  • Нельзя помочь тому
  • Он любил курить на рабочем месте

Архивы

РЕКЛАМА

Использование материалов «http://oilreview.kiev.ua» разрешается при условии ссылки на «Терминал».

Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал.


Please leave this field empty.

Ваши Имя Фамилия (обязательно):

Ваш контактный телефон:

Ваш E-Mail (обязательно):

Ваше сообщение:

Исправить это! :)

Ошибка:

Как правильно: