ДТЕК зупинив роботу 4 блоків Бурштинської ТЕС — Герус

Компанія ДТЕК зупинила роботу чотирьох блоків Бурштинської ТЕС, які виробляють електроенергію на експорт в Угорщину через низьку ціну на зовнішньому ринку.

Про це написав голова комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус в себе на сторінку Facebook.

Ціна на електроенергію на ринку Угорщини становить близько 25-35 євро за МВТ-год, а в Україні 40-55 євро.

«Звичайно, на угорський ринок працювати менш вигідно, а піти в угорський уряд і щось для себе лобіювати – це там неможливо, можна і у тюрму сісти. Рішення по експорту – це виключно добровільне рішення приватної компанії» , – повідомив Герус.

Андрій Герус зазначив, що такі дії приватної компанії можуть призвести до збільшення запасів вугілля на складах та зупинки роботи шахт.

Ще одна станція Добротвірська ТЕС , яка входить в «ДТЕК Західенерго», працює зараз на один з двох блоків. Електроенергія з ТЕС експортується в Польщу, де ціна зараз також менша, ніж в Україні, – 30-35 євро за МВТ-год.

Голова профільного комітету вважає, що втрата експорту є результатом неконкурентноздатності ринку електроенергетики.

Така ж ситуація з імпортом електроенергії. Диспетчери “Укренерго” на сьогодні обмежили імпорт до нуля, оскільки ДТЕК зупинив роботу блоків ТЕС в Бурштинській ТЕС.

«І як тільки обмежили імпорт, це мало миттєвий вплив на ціну. Ціна у понеділок 06 квітня: 1,47 грн. Ціна у вівторок 07 квітня: 1.79 грн. Зростання ціни склало 22% у вівторок по відношенню до понеділка. Тобто 22% – це приблизно така додаткова маржа за монополізацію ринку.» , – йдеться в повідомленні.

Бурштинський енергоострів розташований в межах Закарпатської, Івано-Франківської та Львівської областей. Основне джерело живлення — Бурштинська та Добротвірська теплоелектростанцій (ДТЕК Західенерго). Енергоострів приєднаний до електромереж країн ЄС та працює синхронно з енергосистемою Європи. З Бурштинського енергоострову Україна експортує електроенергію за кордон.

«Термінал» писав, на Бурштинській теплоелектростанції працює 7 енергоблоків, які в основному працюють на експорт в Угорщину — наразі це найбільша діюча ТЕС в Україні.