Рубрика | Др. страны, Нефть

Кремль: естественное падение нефтедобычи в США не должно учитываться в сделке ОПЕК+

Обновлено: Апрель 08, 2020. Тэги: , ,

Кремль: естественное падение нефтедобычи в США не должно учитываться в сделке ОПЕК+

Естественное сокращение нефтедобычи в результате падения спроса и цен на нефть не может учитываться в качестве вклада США в будущую сделку ОПЕК+, сказал журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Передает Рейтер.

Департамент энергетики США сообщил 7 апреля, что американские нефтекомпании могут временно сократить добычу нефти почти на 2 миллиона баррелей в сутки, так как снижение цен на нефть вынуждает компании сворачивать производство.

“Это совершенно разные сокращения… это как длину и ширину сравнивать”, — сказал Песков на вопрос журналистов о том, будет ли РФ настаивать на дополнительных сокращениях с американской стороны или удовлетворится падением естественного спроса в США.

В четверг нефтеэкспортный картель ОПЕК и некоторые страны вне организации соберутся в формате видеоконференции для обсуждения будущего новой сделки по ограничению глобальной нефтедобычи в условиях падения спроса на 30% из-за пандемии коронавируса.

Источники в ОПЕК сообщили Рейтер накануне, что окончательное соглашение о масштабе снижения добычи нефти будет зависеть от сокращений, на которые готовы пойти другие производители, включая США, Канаду и Бразилию.

На прошлой неделе президент РФ Владимир Путин сказал, что для оздоровления рынка мировым производителям нефти необходимо сократить добычу примерно на 10 миллионов баррелей в сутки. Однако источники Рейтер в российской нефтяной отрасли считают, что сокращения в 10 миллионов баррелей в сутки может быть недостаточно.

Песков предпочел не говорить о том, какой позиции Москва будет придерживаться на конференции ОПЕК+ на этой неделе.

РФ не раскрывает объем сокращения нефтедобычи, на который может пойти для поддержания мирового рынка, а источники Рейтер говорили, что Москва готова сократить значительный объем производства сырья.

Агентство ТАСС сообщило во вторник, что страны-участники пакта ОПЕК+ обсуждают возможность сокращения добычи с мая по июнь.

Ранее «Терминал» писал о том, что ОПЕК+, скорее всего, договорится сократить добычу нефти на 4,3 млн барр/сут — JP Morgan.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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