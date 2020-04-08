Кремль: естественное падение нефтедобычи в США не должно учитываться в сделке ОПЕК+

Естественное сокращение нефтедобычи в результате падения спроса и цен на нефть не может учитываться в качестве вклада США в будущую сделку ОПЕК+, сказал журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Передает Рейтер.

Департамент энергетики США сообщил 7 апреля, что американские нефтекомпании могут временно сократить добычу нефти почти на 2 миллиона баррелей в сутки, так как снижение цен на нефть вынуждает компании сворачивать производство.

“Это совершенно разные сокращения… это как длину и ширину сравнивать”, — сказал Песков на вопрос журналистов о том, будет ли РФ настаивать на дополнительных сокращениях с американской стороны или удовлетворится падением естественного спроса в США.

В четверг нефтеэкспортный картель ОПЕК и некоторые страны вне организации соберутся в формате видеоконференции для обсуждения будущего новой сделки по ограничению глобальной нефтедобычи в условиях падения спроса на 30% из-за пандемии коронавируса.

Источники в ОПЕК сообщили Рейтер накануне, что окончательное соглашение о масштабе снижения добычи нефти будет зависеть от сокращений, на которые готовы пойти другие производители, включая США, Канаду и Бразилию.

На прошлой неделе президент РФ Владимир Путин сказал, что для оздоровления рынка мировым производителям нефти необходимо сократить добычу примерно на 10 миллионов баррелей в сутки. Однако источники Рейтер в российской нефтяной отрасли считают, что сокращения в 10 миллионов баррелей в сутки может быть недостаточно.

Песков предпочел не говорить о том, какой позиции Москва будет придерживаться на конференции ОПЕК+ на этой неделе.

РФ не раскрывает объем сокращения нефтедобычи, на который может пойти для поддержания мирового рынка, а источники Рейтер говорили, что Москва готова сократить значительный объем производства сырья.

Агентство ТАСС сообщило во вторник, что страны-участники пакта ОПЕК+ обсуждают возможность сокращения добычи с мая по июнь.

Ранее «Терминал» писал о том, что ОПЕК+, скорее всего, договорится сократить добычу нефти на 4,3 млн барр/сут — JP Morgan.