Лукашенко поручил создать серьезный запас нефти и топлива на непредвиденные случаи

Обновлено: Апрель 08, 2020. Тэги: , ,

Лукашенко поручил создать серьезный запас нефти и топлива на непредвиденные случаи

Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил создать серьезный запас нефти и топлива на непредвиденные случаи.

Об этом он заявил на совещании о поставках нефти в Беларусь, пишет БелТа.

Президент Беларуси  провел совещание о поставках нефти в Беларусь и поставил задачу максимально снизить зависимость Беларуси от нефтяных игр крупных держав.

Александр Лукашенко поинтересовался актуальным положением дел в нефтеперерабатывающем комплексе страны, в частности загрузкой мощностей, показателями эффективности за отчетный период.

«Мы не единожды обращались в этом году и в конце прошлого года к этим проблемам. При всех проблемах, более-менее нам удалось сдержать процессы в области нефтепереработки. Но вирусная проблематика и последовавший коронапсихоз, конечно же, усложнили ситуацию», — отметил он.

«Хотел бы более подробно остановиться на перспективах. Нефтяной рынок лихорадит, и чрезмерно. А его конъюнктура абсолютно непрогнозируема. Волатильность бешеная. Тем не менее, задача таких стран, как наша, — быть готовыми к любому развитию событий. А лучше, как я уже говорил, — в наименьшей степени зависеть от нефтяных игр крупных держав», — подчеркнул белорусский лидер.

«Терминал» писал, Российская сторона полностью поддержала предложения Беларуси по поставкам нефти.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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