Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил создать серьезный запас нефти и топлива на непредвиденные случаи.

Об этом он заявил на совещании о поставках нефти в Беларусь, пишет БелТа.

Президент Беларуси провел совещание о поставках нефти в Беларусь и поставил задачу максимально снизить зависимость Беларуси от нефтяных игр крупных держав.

Александр Лукашенко поинтересовался актуальным положением дел в нефтеперерабатывающем комплексе страны, в частности загрузкой мощностей, показателями эффективности за отчетный период.

«Мы не единожды обращались в этом году и в конце прошлого года к этим проблемам. При всех проблемах, более-менее нам удалось сдержать процессы в области нефтепереработки. Но вирусная проблематика и последовавший коронапсихоз, конечно же, усложнили ситуацию», — отметил он.

«Хотел бы более подробно остановиться на перспективах. Нефтяной рынок лихорадит, и чрезмерно. А его конъюнктура абсолютно непрогнозируема. Волатильность бешеная. Тем не менее, задача таких стран, как наша, — быть готовыми к любому развитию событий. А лучше, как я уже говорил, — в наименьшей степени зависеть от нефтяных игр крупных держав», — подчеркнул белорусский лидер.

«Терминал» писал, Российская сторона полностью поддержала предложения Беларуси по поставкам нефти.