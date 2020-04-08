Під час карантину жителі Києва збільшили борги за тепло

Заборгованість мешканців міста за березень збільшилася на 255 мільйонів гривень. На тлі карантинних обмежень у березні рівень оплати мешканців Києва за послуги теплопостачання знизився на 15% в порівнянні з лютим. Про це повідомив на брифінгу директор структурного підрозділу «Енергозбут» КП «Київтеплоенерго» Костянтин Лопатін.

Передає УНІАН.

«У березні спостерігалося скорочення надходження платежів. Скорочення становить майже 15% в порівнянні з рівнем оплати в лютому. Заборгованість мешканців міста за березень збільшився на 255 мільйонів гривень», — сказав Лопатін. При цьому він висловив сподівання, що рівень оплати у квітні збережеться хоча б на березневому рівні.

Раніше «Термінал» писав про те, що у рахунках на оплату житлово-комунальних послуг за березень, які кияни отримають у квітні, з’явиться окремий рядок.