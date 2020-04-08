Под прицел ГБР попали ОККО, WOG, Socar и «Укрнафта»

Следователи Хмельницкого теруправления Государственного бюро расследований получили доступ (с правом изъятия) к лицензионным делам крупнейших игроков энергорынка Украины, которые находятся в главном управлении Государственной налоговой службы в Ровенской области.

Об этом свидетельствует постановление суда, текстом которого располагает OilPoint.

В частности следователи получили доступ к лицензионным делам компаний «Укрнафта», WOG, «СОКАР», ОККО, «Энергоатом», «Укрзализныця», Shell и UPG.

Такие документы следователи ГБР потребовали в рамках уголовного дела по ч.1 ст.364 УК Украины (злоупотребление властью или служебным положением). Соответствующую санкцию 1 апреля этого года дал Хмельницкий горрайонный суд.

Согласно тексту постановления, следователи ГБР утверждают, что должностные лица Ровенского областного управления ГФС (ныне — ГНС) организовали противоправный механизм выдачи налогоплательщикам лицензий на право продажи горючего.

При этом ряд компаний в период 1 июля 2019 — 1 января 2020 гг. якобы неправомерно получили лицензию на торговлю горючим, потому что не подали полный перечень необходимых для лицензирования документов, в частности сертификаты о принятии объектов в эксплуатацию.

Такие документы следователи ГБР потребовали, чтобы установить число лиц, якобы незаконно выдававших лицензии на торговлю горючим. А также — чтобы установить сумму ущерба от такой деятельности для экономики Украины.

В итоге, Хмельницкий горрайонный суд открыл доступ к лицензионным делам, лежащим в Ровенском ГУ ГНС, таких компаний:

• «Национальная атомная энергогенерирующая компания «Энергоатом»;

• ПАО «Укрнафта»;

• АО «Укрзализныця» и ее обособленное подразделение «Локомотивное депо Здолбунов»;

• ООО «Сокар Петролеум»;

• «Укрпалетсистем» — владельца сети заправок UPG;

• «Вест Петрол Маркет» — владельца бренда WOG;

• «ОККО-Ритейл»;

• «АМИК-Украина»;

• «Альянс Холдинг» — владелец сети Shell;

• «Частная фирма «Укравтогаз» — «дочка» «Нафтогаза», которая занимается эксплуатацией 90 автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС) по всей территории Украины общей мощностью 687 500 000 кубометров.

• «ПодилляНафтоЗбут» — владелец сети АЗС Chipo.

• ПАО «Ривнеазот», входящая в состав Ostchem Group Фирташа.

Под прицелом следователей ГБР также оказались: компания «АЗС-СЕРВИС», которая занимается ремонтом и обслуживанием АЗС; «Пропан», дочернее предприятие ОАО «Житомиргаз», принадлежащий Дмитрию Фирташу.

Кроме того, ООО «Газресурс» — основателем которого значится Андрей Кучков, который, по данным «Наших денег», является зятем Николая Злочевского, экс-министра экологии Януковиче и владельца Burisma.

«Газресурс» довольно часто фигурирует в закупках «Укрзализныци», в частности этот трейдер в конце января этого года выиграл 3 лота стоимостью 105 600 000 гривен на поставку газа для УЗ. Переплата составила минимум 14%.

Также следователи заинтересовались небольшими региональными сетями АЗС — «Авиаком Ровно», «Захидэнергопостач», «Доминант Торг», ООО «Фирма Клюква», «Люкспромгаз», «Статус Ойл» и «Нефте торговая фирма «Укр-Петроль».