Припинити імпорт електроенергії з Росії та Білорусі — НКРЕКП

Обновлено: Апрель 08, 2020. Тэги: , ,

Припинити імпорт електроенергії з Росії та Білорусі — НКРЕКП

Імпорт обмежили відповідно до постанови НКРЕКП «Про дії учасників ринку електричної енергії у період дії карантину та обмежувальних заходів, пов’язаних із поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)». Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, схвалила постанову відповідно до якої імпорт електроенергії з Росії та Білорусі обмежили до нуля.

Про це йдеться у порядку денному комісії.

Зокрема, НКРЕКП доручила анулювати всі результати річних аукціонів, на яких розподілено пропускну спроможність на 2020 рік у частині міждержавних перетинів між Україною та державами, які не є сторонами Енергетичного Співтовариства та відшкодувати кошти, сплачені за пропускну спроможність.

Також комісія доручила обмежити доступну пропускну спроможність, що буде пропонуватись на місячних та добових аукціонах у частині міждержавних перетинів між Україною та державами, які не є сторонами Енергетичного Співтовариства до 0 МВт.

«В умовах неконтрольованого розповсюдження коронавірусу COVID-19 у державах, які не є сторонами Енергетичного Співтовариства, на політичний ризик виконання договірних зобов’язань зі сторони таких держав накладається ризик фізичної можливості виконання відповідних договірних зобов’язань, що пов’язано із достатньою кількістю працездатного персоналу що забезпечує виробництво та передачу електричної енергії», — пояснили своє рішення в НКРЕКП.

Комісія вважає, що безпека постачання електричної енергії у короткостроковій перспективі, ураховуючи ситуацію, пов’язану з поширенням коронавірусу, може бути порушена, що в свою чергу може призвести до неконтрольованих наслідків.

Раніше «Термінал» писав, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердила Правила управління обмеженнями та Порядок розподілу пропускної спроможності міждержавних перетинів.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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