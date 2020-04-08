Припинити імпорт електроенергії з Росії та Білорусі — НКРЕКП

Імпорт обмежили відповідно до постанови НКРЕКП «Про дії учасників ринку електричної енергії у період дії карантину та обмежувальних заходів, пов’язаних із поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)». Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, схвалила постанову відповідно до якої імпорт електроенергії з Росії та Білорусі обмежили до нуля.

Про це йдеться у порядку денному комісії.

Зокрема, НКРЕКП доручила анулювати всі результати річних аукціонів, на яких розподілено пропускну спроможність на 2020 рік у частині міждержавних перетинів між Україною та державами, які не є сторонами Енергетичного Співтовариства та відшкодувати кошти, сплачені за пропускну спроможність.

Також комісія доручила обмежити доступну пропускну спроможність, що буде пропонуватись на місячних та добових аукціонах у частині міждержавних перетинів між Україною та державами, які не є сторонами Енергетичного Співтовариства до 0 МВт.

«В умовах неконтрольованого розповсюдження коронавірусу COVID-19 у державах, які не є сторонами Енергетичного Співтовариства, на політичний ризик виконання договірних зобов’язань зі сторони таких держав накладається ризик фізичної можливості виконання відповідних договірних зобов’язань, що пов’язано із достатньою кількістю працездатного персоналу що забезпечує виробництво та передачу електричної енергії», — пояснили своє рішення в НКРЕКП.

Комісія вважає, що безпека постачання електричної енергії у короткостроковій перспективі, ураховуючи ситуацію, пов’язану з поширенням коронавірусу, може бути порушена, що в свою чергу може призвести до неконтрольованих наслідків.

Раніше «Термінал» писав, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердила Правила управління обмеженнями та Порядок розподілу пропускної спроможності міждержавних перетинів.