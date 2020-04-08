В І кварталі 2020 року Оператор ГТС сплатив 1,5 млрд грн податків

Обновлено: Апрель 08, 2020. Тэги: , ,

В І кварталі 2020 року Оператор ГТС сплатив 1,5 млрд грн податків

В першому кварталі 2020 року ТОВ «Оператор ГТС України» сплатив до бюджетів всіх рівнів податків та зборів у сукупному обсязі 1 млрд 511 млн грн.

Про це повідомила пресслужба ОГТСУ.

«Для подолання будь якої надзвичайної чи кризової ситуації потрібно мати надійну опору.  В цей складний час ми добре розуміємо свою роль. Стабільність газопостачання та енергосистеми України в цілому – це наш обов’язок, це саме той внесок, якого від нас очікують найбільше. Оператор ГТС вживає необхідних заходів для захисту співробітників від зараження коронавірусом та забезпечує безперебійне транспортування газу для українських та європейських споживачів. І що не менш важливо зараз, коли економіка вимушено призупинилась, – ми продовжуємо заробляти для України, вчасно і значними обсягами поповнюємо держбюджет» – підкреслив гендиректор ОГТСУ Сергій Макогон.

Більшу частину (85%) склав податок на додану вартість (ПДВ) – 1 млрд 291 млн грн, що становить 2% від загальних надходжень по ПДВ до держбюджету України з початку року.

Також протягом січня-березня до державного та місцевих бюджетів було відраховано 111 млн грн єдиного соціального внеску (ЄСВ), 101 млн грн податку з доходів фізичних осіб (ПДФО) та 8,4 млн грн військового збору (ВЗ).

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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