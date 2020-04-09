2020-04-09: Brent торгуется выше $33 за баррель

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июне в четверг утром в ходе торгов изменились в цене до 33,02 доллара за баррель.

Об этом пишет УНН со ссылкой на данные Bloomberg.

По данным издания по состоянию на 7:57, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent поднялась на 0,55%.

При этом цена майских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 25,85 доллара за баррель, прибавив 3,03%.

Нефть продолжает дорожать в четверг на новостях о сближении позиций нефтедобывающих стран и их готовности вместе снизить производство сырья, спрос на которое упал в условиях коронавирусной пандемии примерно на 30%, пишет «Investing.com».

Россия готова участвовать в сделке по сокращению нефтедобычи в рамках своей доли в общей добыче стран, участвующих в соглашении, заявил «Интерфаксу» официальный представитель Минэнерго РФ, не уточнив возможных объемов снижения. Газета РБК подсчитала, что Россия может снизить добычу примерно на 14% от уровня первого квартала.

В четверг пройдет телеконференция, на которой страны ОПЕК и другие производители сырья обсудят шаги по стабилизации рынка нефти.

К 9:23 мск июньские фьючерсы на на лондонской бирже ICE Futures увеличились на $0,50 (1,52%) к закрытию средц и торгуются на уровне $33,34 за баррель. Вчера стоимость Brent выросла на $0,97 (3,04%) — до $32,84 за баррель.

Фьючерсы на подорожали к этому времени в Нью-Йорке на $0,87 (3,47%) — до $25,96 за баррель. 8 апреля майский фьючерс на WTI увеличился на $1,46 (6,18%) — до $25,09 за баррель.