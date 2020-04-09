2020-04-09: Полтавская область лидирует в снижении цен на А-92

9 апреля 2020г розничные цены на автомобильное топливо в регионах Украины менялись разнонаправленно. Самое больше изменение стоимости наблюдалось на АЗС Полтавской области в сегменте А-92 Евро.

Во всеукраинском рейтинге стоимости А-92 Евро на АЗС Полтавская область занимает 14-е место. По данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0, первое место в рейтинге занимает Киевская (22,9 грн/л), Черниговская (22,92 грн/л) и Херсонская (23,06 грн/л) области.

Понижение средней розничной цены на А-92 Евро в Полтавской области за день составило 0,47 грн/л, что является самым большим изменением по Украине. Средняя розничная цена этого вида топлива в области составляет 23,44 грн/л и это на 1,89 грн/л ниже максимального значения, которое наблюдалось с 10 и 11 марта 2020г.

Динамика средних розничных цен на А-92 Евро в Полтавской области по данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0:

По данным PsycheaFUEL 3.0, выгоднее всего водители региона могут заправится А-92 Евро на заправках таких брендов:

Маркет (19.6)

БРСМ-Нафта (20.99)

SHELL (22.29)

AMIC (22.49)

PRIME (22.6)

SKY (22.9)

ANP (22.95)

TAT NEFT (23.0)

Укрнафта (23.08)

Авиас Плюс (23.14)

Цены на А-92 Евро на АЗС в Полтавской области колебались в диапазоне от минимальных 19,6 грн/л. до максимальных 26,29 грн/л.



