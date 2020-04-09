2020-04-09: Полтавская область лидирует в снижении цен на А-92

Обновлено: Апрель 09, 2020. Тэги: , , , , , , ,

2020-04-09: Полтавская область лидирует в снижении цен на А-92

9 апреля 2020г розничные цены на автомобильное топливо в регионах Украины менялись разнонаправленно. Самое больше изменение стоимости наблюдалось на АЗС Полтавской области в сегменте А-92 Евро.

Во всеукраинском рейтинге стоимости А-92 Евро на АЗС Полтавская область занимает 14-е место. По данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0 первое место в рейтинге занимает Киевская (22,9 грн/л), Черниговская (22,92 грн/л) и Херсонская (23,06 грн/л) области.

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Понижение средней розничной цены на А-92 Евро в Полтавской области за день составило 0,47 грн/л, что является самым большим изменением по Украине. Средняя розничная цена этого вида топлива в области составляет 23,44 грн/л и это на 1,89 грн/л ниже максимального значения, которое наблюдалось с 10 и 11 марта 2020г.

Динамика средних розничных цен на  А-92 Евро в Полтавской области по данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0:

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По данным PsycheaFUEL 3.0 выгоднее всего водители региона могут заправится А-92 Евро на заправках таких брендов:

  • Маркет  (19.6)
  • БРСМ-Нафта (20.99)
  • SHELL (22.29)
  • AMIC  (22.49)
  • PRIME  (22.6)
  • SKY (22.9)
  • ANP (22.95)
  • TAT NEFT (23.0)
  • Укрнафта (23.08)
  • Авиас Плюс  (23.14)

Цены на  А-92 Евро на АЗС в Полтавской области колебались в диапазоне от минимальных 19,6 грн/л. до максимальных 26,29 грн/л.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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