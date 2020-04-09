2020-04-09: В рознице цены на светлые нефтепродукты и сжиженный газ немного снизились

По результатам мониторинга рынка нефтепродуктов в Украине 09 апреля 2020 г. отмечалось снижение розничных цен на светлые нефтепродукты и сжиженный газ.

По данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0, цена бензина А-92 евро на украинских АЗС снизилась на 0.32% (-7.0 коп/л) до 23.42 грн/л, бензина А-95 евро — снизилась на 0.16% (-4.0 коп/л) до 24.92 грн/л. Дизельное топливо евро подешевело на 0.12% (-3.0 коп/л) до 24.15 грн/л. Сжиженный нефтяной газ СПБТ, используемый в качестве моторного топлива, за 09 апреля 2020 г. подешевел на 1.68% (-17.0 коп/л) до 10.15 грн/л. Доля цены на сжиженный нефтяной газ по отношению к высокооктановому бензину составляет 40.7%.

Вид топлива сред., грн/л мин., грн/л сутки, % неделя, % Бензин А-92 евро 23.42 19.60 -0.32 -1.54 Бензин А-95 евро 24.92 19.45 -0.16 -1.13 Дизельное топливо Евро 24.15 16.00 -0.12 -1.07 Сжиженный газ 10.15 7.50 -1.68 -3.77

Для справки:

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