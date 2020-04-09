2020-04-09: В рознице цены на светлые нефтепродукты и сжиженный газ немного снизились

По результатам мониторинга рынка нефтепродуктов в Украине 09 апреля 2020 г. отмечалось снижение розничных цен на светлые нефтепродукты и сжиженный газ.
По данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0, цена бензина А-92 евро на украинских АЗС снизилась на 0.32% (-7.0 коп/л) до 23.42 грн/л, бензина А-95 евро — снизилась на 0.16% (-4.0 коп/л) до 24.92 грн/л. Дизельное топливо евро подешевело на 0.12% (-3.0 коп/л) до 24.15 грн/л. Сжиженный нефтяной газ СПБТ, используемый в качестве моторного топлива, за 09 апреля 2020 г. подешевел на 1.68% (-17.0 коп/л) до 10.15 грн/л. Доля цены на сжиженный нефтяной газ по отношению к высокооктановому бензину составляет 40.7%.
|Вид топлива
|сред., грн/л
|мин., грн/л
|сутки, %
|неделя, %
|Бензин А-92 евро
|23.42
|19.60
|-0.32
|-1.54
|Бензин А-95 евро
|24.92
|19.45
|-0.16
|-1.13
|Дизельное топливо Евро
|24.15
|16.00
|-0.12
|-1.07
|Сжиженный газ
|10.15
|7.50
|-1.68
|-3.77
Для справки:
Сервис PsycheaFUEL 3.0 позволяет сделать оценку стоимостных показателей.
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