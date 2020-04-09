Белорусские депутаты ратифицировали протокол с РФ о формировании цен на газ на 2020 год

Обновлено: Апрель 09, 2020. Тэги: , ,

Белорусские депутаты ратифицировали протокол с РФ о формировании цен на газ на 2020 год

Палата представителей Национального собрания Белоруссии (нижняя палата парламента) ратифицировала в четверг протокол изменений в белорусско-российское межправительственное соглашение о порядке формирования цен при поставке природного газа в республику и его транспортировке по газопроводам по белорусской территории от 2011 года.

Передает ТАСС.

Этот протокол белорусская сторона подписала с «Газпромом» в середине февраля, продлив тем самым действие межправсоглашения до 31 декабря 2020 года.

Представляя в четверг документ в парламенте, министр энергетики Белоруссии Виктор Каранкевич напомнил, что в соответствии с протоколом до конца 2020 года «цена поставок газа сохранится на прошлогоднем уровне — $127 за 1 тыс. куб. м». Каранкевич также отметил, что белорусская сторона в условиях снижения мировых цен на энергоресурсы сейчас инициирует вопрос о снижении цены российского газа для республики в 2020 году и в качестве одного из механизмов предложена возможность покупки определенных объемов газа на биржевых площадках по конкурентным ценам.

В феврале первый вице-премьер Дмитрий Крутой сообщил, что цена российского газа для Белоруссии в $127 за 1 тыс. куб. м при поставках в марте — декабре 2020 года определена как базовый вариант.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее заявлял, что российский газ для республики в нынешних условиях должен стоить около $40-45 за 1 тыс. куб. м, а не $127. 5 апреля посол РФ в Белоруссии Дмитрий Мезенцев в отношении возможности пересмотра цены на газ для Белоруссии заявил, что изменение стоимости на газ на внешних рынках, а она привязывается к цене на нефть, следует учитывать, но подписанное соглашение должно исполняться.
Ранее «Терминал» писал о том, что Лукашенко поручил создать серьезный запас нефти и топлива на непредвиденные случаи.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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