Нефть прибавляет в цене в ожидании сделки ОПЕК+

Нефтяные цены продолжают демонстрировать уверенный рост в четверг, участники рынка ждут решения ОПЕК+ относительно перспектив снижения нефтедобычи.

Стоимость июньских фьючерсов на на лондонской бирже ICE Futures к 17:10 по Киеву составила $34,50 за баррель, что на $1,66 (5,05%) выше уровня предыдущей сессии.

Фьючерсы на май на Нью-йоркской товарной бирже выросли в цене к этому времени на $1,25 (4,98%) — до $26,34 за баррель.

Ранее «Терминал» писал о том, что средняя цена Brent по итогам 2020 года составит $35 за баррель — Fitch.