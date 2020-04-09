С.Аравия готова сократить добычу нефти максимум на 4 млн барр/сут с апрельского уровня

Саудовская Аравия готова сократить добычу нефти максимум на 4 миллиона баррелей в сутки, но только с рекордного уровня в 12,3 миллиона баррелей в сутки, достигнутого в апреле.

Сообщило Рейтер со ссылкой на проинформированный о нефтяной политике королевства источник.

ОПЕК и другие производители в четверг проведут встречу для обсуждения сокращения добычи на фоне падения спроса из-за коронавируса.

Россия ранее сообщила, что хочет снижения добычи с уровня января-марта — до резкого увеличения производства в Саудовской Аравии.

«Терминал» также писал о том, что Трамп пригрозил России и Саудовской Аравии значительными пошлинами на нефть.