Саудовский PIF купил акции четырех нефтяных компаний на $1 млрд

Саудовский суверенный фонд Public Investment Fund (PIF) приобрел акции четырех крупных европейских нефтяных компаний на сумму приблизительно в миллиард долларов.

Об этом сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, пишет Прайм.

Согласно источникам, PIF приобрел за последние несколько недель акции норвежской Equinor, британо-голландской Royal Dutch Shell, французской Total и итальянской Eni. Источники добавили, что суверенный фонд королевства может продолжить покупать акции.

«PIF снова действует активно на рынке. Я не удивлюсь, если мы снова увидим подобные сделки», — приводит издание слова саудовского официального лица.

Издание отмечает, что акции были приобретены «в течение нескольких беспокойных недель на рынках нефти».