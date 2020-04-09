«Укренерго» з 10 квітня обмежить імпорт електроенергії з РФ і Білорусі

Обновлено: Апрель 09, 2020. Тэги: , , ,

«Укренерго» з 10 квітня обмежить імпорт електроенергії з РФ і Білорусі

«Укренерго» на виконання рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, постанови №766 від 8 квітня 2020 року, вживає заходів щодо обмеження імпорту з країн, які не є членами Енергетичного Співтовариства (Росія та Білорусь) на період дії карантину, пов’язаного із поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19) та протягом 30 днів з дня його відміни.

Про це повідомляє пресслужба НЕК «Укренерго».

А саме, в частині міждержавних перетинів між Україною та Росією, Білорусією буде вжито наступних заходів:

— обмежено до 0 МВт доступну пропускну спроможність, що буде пропонуватися на місячному аукціоні на травень 2020 року;

— обмежено до 0 МВт доступну пропускну спроможність, що буде пропонуватися на добових аукціонах в період з 9 квітня по 24 травня 2020 року;

— зменшено в повному обсязі розподілену пропускну спроможність міждержавного перетину з Росією та Білорусією з 9 квітня по 24 травня 2020 року.

“Зменшення розподіленої пропускної спроможності буде здійснено відповідно до чинного законодавства та угод про паралельну роботу з Білорусією і Росією, які дозволяють коригувати графіки імпорту-експорту лише попередньо — за два дні до здійснення конкретних імпортно-експортних операцій. Тобто фактичне обмеження імпорту з Росії та Білорусі на період карантину та 30 днів після нього відбудеться з 10 квітня. Про анулювання результатів річного аукціону, на якому розподілено пропускну спроможність на 2020 рік та відшкодування обмежених прав на розподілену пропускну спроможність буде повідомлено додатково”, — йдеться у повідомленні.

«Термінал» писав, Укренерго з 6 квітня 2020 року вимушено призупинило проведення аукціонів із закупівлі допоміжних послуг для уточнення нових розрахункових величин Методики формування цін на допоміжні послуги, затвердженої постановою НКРЕКП від 26.04.2019 № 635.

Автор:

(Всего статей: 8253)

Связаться с автором

Если вы нашли в статье ошибку, выделите ее,
нажмите Ctrl+Enter и предложите исправление
«
»

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

    Читать все: Анекдоты, газ, Компании, Официоз, Торговля, энергетика

  • Китай продает СПГ уже и Японии
  • Энергосистемы Латвии и Эстонии свяжет новый «энергомост»
  • Нельзя помочь тому
  • Он любил курить на рабочем месте

Архивы

РЕКЛАМА

Использование материалов «http://oilreview.kiev.ua» разрешается при условии ссылки на «Терминал».

Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал.


Please leave this field empty.

Ваши Имя Фамилия (обязательно):

Ваш контактный телефон:

Ваш E-Mail (обязательно):

Ваше сообщение:

Исправить это! :)

Ошибка:

Как правильно: