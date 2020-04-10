2020-04-10: Новое соглашение ОПЕК+ не оправдало надежд, Brent вновь по $32 за баррель

Обновлено: Апрель 10, 2020. Тэги: , , , , , , ,

2020-04-10: Новое соглашение ОПЕК+ не оправдало надежд, Brent вновь по $32 за баррель

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июне в пятницу утром в ходе торгов снизились в цене до 31,48 доллара за баррель после достижения нового соглашения ОПЕК+, которое не оправдало ожиданий.

Об этом пишет УНН со ссылкой на данные Bloomberg.

По данным издания по состоянию на 7:59, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 4,14%.

При этом цена майских фьючерсов на нефть марки WTI упала до 22,76 доллара за баррель, потеряв 9,29%.

«Investing.com» пишет, нефть подешевела по итогам четверга на фоне сомнений, что объявленное 23 странами ОПЕК+ коллективное снижение добычи на 10 млн баррелей в сутки будет достаточным для стабилизации рынка, если вообще не сорвется в последний момент из-за разногласий.

Цена июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures на закрытие в четверг составила $31,48 за баррель, упав на $1.36 (4,14%).

Фьючерсы WTI на май на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) подешевели на $2,33 (9,29%) — до $22,76 за баррель.

Все предыдущие дни нефть дорожала в ожидании переговоров. В пятницу торги не проводятся по случаю Страстной пятницы.

Видеоконференция стран OPEC+ принесла предварительные договоренности, которые должны привести к коллективному снижению добычи в мае-июне на 10 млн баррелей в сутки и завершению ценовой войны между Саудовской Аравией и Россией. Однако все эти договоренности будут действовать при согласии Мексики, которая пока не готова идти на большие сокращения.

ОПЕК+ также рассчитывает, что США, Канада уменьшат свою добычу еще на 5 млн баррелей в сутки.

Обсуждение финального соглашения продолжится в пятницу на встрече министров энергетики G20. В том числе, будет обсуждаться предложение к странам-потребителям произвести закупки нефти в свои стратегические резервы, чтобы поддержать рынок, пишет Financial Times.

Суммарное снижение спроса на нефть составит в мире, по оценкам, до 30%, и на этом фоне примерно 10-процентное уменьшение производства странами ОПЕК+ представляется участникам рынка недостаточным, оно также оказалось меньше, чем многие ожидали.

Действия ОПЕК+ помогут решить некоторые проблемы, но по сути они недостаточны и запоздали, учитывая обвал спроса; танкеры полны нефти, нефтепроводы заполнены, НПЗ сокращают переработку, сказал The Wall Street Journal главный экономист Trafigura Саад Рахим. Он прогнозирует снижение спроса, который до спада превышал 100 млн баррелей в сутки, почти на 35 млн баррелей в апреле.

Главный нефтяной аналитик Energy Aspects Амрита Сен сказала The New York Times, что планируемые сокращения производства произойдут с мая, а до этого времени запасы сырья будут увеличиваться. При этом, считает она, рынок сомневается, что отдельные страны, такие как Ирак, будут выполнять соглашение.

«На фоне резкого снижения спроса мировые производители будут вынуждены снижать производство, так как закончится пространство в хранилищах. ОПЕК+ просто кодифицирует то, что они и так должны будут сократить», — сказал она.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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