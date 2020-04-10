2020-04-10: В рознице незначительно снизились цены на светлые нефтепродукты

По результатам мониторинга рынка нефтепродуктов в Украине 10 апреля 2020 г. отмечалось снижение розничных цен на светлые нефтепродукты и сжиженный газ.

По данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0, цена бензина А-92 евро на украинских АЗС немного снизилась на 0.0% (-1.0 коп/л) до 23.41 грн/л, бензина А-95 евро — не изменилась и составляет 24.92 грн/л. Дизельное топливо евро не изменилось в цене , которая составляет 24.12 грн/л. Сжиженный нефтяной газ СПБТ, используемый в качестве моторного топлива, за 10 апреля 2020 г. подешевел на 0.55% (-6.0 коп/л) до 10.09 грн/л. Доля цены на сжиженный нефтяной газ по отношению к высокооктановому бензину составляет 40.5%.

Вид топлива сред., грн/л мин., грн/л сутки, % неделя, % Бензин А-92 евро 23.41 19.00 -0.03 -1.38 Бензин А-95 евро 24.92 20.00 -0.01 -0.91 Дизельное топливо Евро 24.12 17.50 -0.02 -1.03 Сжиженный газ 10.09 7.50 -0.55 -3.83

Для справки:

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