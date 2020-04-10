2020-04-10: В рознице незначительно снизились цены на светлые нефтепродукты

По результатам мониторинга рынка нефтепродуктов в Украине 10 апреля 2020 г. отмечалось снижение розничных цен на светлые нефтепродукты и сжиженный газ.
По данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0, цена бензина А-92 евро на украинских АЗС немного снизилась на 0.0% (-1.0 коп/л) до 23.41 грн/л, бензина А-95 евро — не изменилась и составляет 24.92 грн/л. Дизельное топливо евро не изменилось в цене , которая составляет 24.12 грн/л. Сжиженный нефтяной газ СПБТ, используемый в качестве моторного топлива, за 10 апреля 2020 г. подешевел на 0.55% (-6.0 коп/л) до 10.09 грн/л. Доля цены на сжиженный нефтяной газ по отношению к высокооктановому бензину составляет 40.5%.
|Вид топлива
|сред., грн/л
|мин., грн/л
|сутки, %
|неделя, %
|Бензин А-92 евро
|23.41
|19.00
|-0.03
|-1.38
|Бензин А-95 евро
|24.92
|20.00
|-0.01
|-0.91
|Дизельное топливо Евро
|24.12
|17.50
|-0.02
|-1.03
|Сжиженный газ
|10.09
|7.50
|-0.55
|-3.83
Для справки:
Сервис PsycheaFUEL 3.0 позволяет сделать оценку стоимостных показателей.
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