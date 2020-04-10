Ціна електроенергії на ринку «на добу вперед» оновила історичний мінімум

Обновлено: Апрель 10, 2020. Тэги: ,

Ціна електроенергії на ринку «на добу вперед» оновила історичний мінімум

Ціна електричної енергії на ринку «на добу вперед» на 11 квітня оновила історичний мінімум і впала до 606,26 гривні за МВт-год. Про це свідчать дані держпідприємства «Оператор ринку».

Передає УНІАН.

Таким чином, на ринку «на добу вперед» у торговельній зоні «Об’єднана енергосистема України» ціна на електроенергію досягла нового мінімуму за час роботи нового ринку електричної енергії становить 606,26 гривні за МВт-год. Щодо періоду поставки на 10 квітня ціна впала на 40,3%.

Середньозважена ціна електричної енергії у торговельній зоні «Бурштинський острів», що виробляє електроенергію для Закарпатської, Івано-Франківської та Львівської областей, становить 486,98 гривні за МВт-год. Щодо періоду поставки на 10 квітня ціна рекордно впала на 58,8%.

За даними «Оператора ринку», середньозважена ціна електроенергії в березні 2020 році на ринку «на добу вперед» становила 1 391,23 гривні за МВт-год. Це на 9,42% більше, ніж було в лютому.

У торговельній зоні «Об’єднана енергосистема України» ціна на електроенергію в порівнянні з лютим в березні збільшилася на 11,24% і становить 1 370,54 гривні за МВт-год. В Бурштинському енергоострові ціна зменшилася на 5,44%, якщо порівнювати з минулим місяцем, і становить 1 587,41 гривні за МВт-год.

Раніше «Термінал» писав про те, що НКРЕКП побачила можливе маніпулювання на ринку електричної енергії.

 

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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