Ціна електроенергії на ринку «на добу вперед» оновила історичний мінімум

Ціна електричної енергії на ринку «на добу вперед» на 11 квітня оновила історичний мінімум і впала до 606,26 гривні за МВт-год. Про це свідчать дані держпідприємства «Оператор ринку».

Передає УНІАН.

Таким чином, на ринку «на добу вперед» у торговельній зоні «Об’єднана енергосистема України» ціна на електроенергію досягла нового мінімуму за час роботи нового ринку електричної енергії становить 606,26 гривні за МВт-год. Щодо періоду поставки на 10 квітня ціна впала на 40,3%.

Середньозважена ціна електричної енергії у торговельній зоні «Бурштинський острів», що виробляє електроенергію для Закарпатської, Івано-Франківської та Львівської областей, становить 486,98 гривні за МВт-год. Щодо періоду поставки на 10 квітня ціна рекордно впала на 58,8%.

За даними «Оператора ринку», середньозважена ціна електроенергії в березні 2020 році на ринку «на добу вперед» становила 1 391,23 гривні за МВт-год. Це на 9,42% більше, ніж було в лютому.

У торговельній зоні «Об’єднана енергосистема України» ціна на електроенергію в порівнянні з лютим в березні збільшилася на 11,24% і становить 1 370,54 гривні за МВт-год. В Бурштинському енергоострові ціна зменшилася на 5,44%, якщо порівнювати з минулим місяцем, і становить 1 587,41 гривні за МВт-год.

Раніше «Термінал» писав про те, що НКРЕКП побачила можливе маніпулювання на ринку електричної енергії.