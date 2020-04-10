Мексика не согласилась на трехэтапную квоту по сделке ОПЕК+

Обновлено: Апрель 10, 2020. Тэги: , ,

Мексика не согласилась на трехэтапную квоту по сделке ОПЕК+

Мексика не согласилась на трехэтапную квоту по сделке ОПЕК+ с сокращением добычи в мае-июне на 400 тысяч баррелей в сутки от октября 2018 года.

Об этом пишет Прайм, ссылаясь на РИА Новости.

Ранее  ОПЕК+ по итогам встречи в четверг приняла декларацию о сотрудничестве, она предполагает трехэтапное сокращение добычи нефти от уровня октября 2018 года. Так, в мае-июне предполагается общее сокращение добычи нефти альянсом на 10 миллионов баррелей в сутки, с июля по декабрь — на 8 миллионов баррелей в сутки, с января 2021 года по апрель 2022 года — на 6 миллионов баррелей в сутки.

«Мексика не согласилась с квотами, установленными в 400-320-240 тысяч баррелей для этих этапов соответственно, в соответствии с «Декларацией о сотрудничестве», — говорится в сообщении по итогам заседания ОПЕК+.

Отмечается, что за исключением Мексики, другие страны ОПЕК+ договорились сократить суточную добычу нефти в разное время и в разных объемах.

Согласно материалам предыдущей сделки ОПЕК+, где в качестве точки отсчета также использовался уровень октября 2018 года, для Мексики базовая добыча составляла 2,017 миллиона баррелей в сутки. Таким образом, сокращение на 400 тысяч баррелей в сутки для этой страны означает выход на добычу не более 1,617 миллиона баррелей в сутки.

Министр энергетики Мексики Росио Нале сообщила по итогам переговоров ОПЕК+, что страна готова к снижению добычи в мае-июне на 100 тысяч баррелей в сутки с уровня марта 2020 года, а именно с 1,781 миллиона до 1,681 миллиона баррелей в сутки. Получается, что Мексика не соглашается усилить свое сокращение добычи на 64 тысячи баррелей.

Читайте в «Терминале» еще, крупнейшие производители нефти приняли обязательство соблюдать ограничения вплоть до апреля 2022 года.

Автор:

(Всего статей: 8265)

Связаться с автором

Если вы нашли в статье ошибку, выделите ее,
нажмите Ctrl+Enter и предложите исправление
»

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

    Читать все: Анекдоты, газ, Компании, Официоз, Торговля, энергетика

  • Китай продает СПГ уже и Японии
  • Энергосистемы Латвии и Эстонии свяжет новый «энергомост»
  • Нельзя помочь тому
  • Он любил курить на рабочем месте

Архивы

РЕКЛАМА

Использование материалов «http://oilreview.kiev.ua» разрешается при условии ссылки на «Терминал».

Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал.


Please leave this field empty.

Ваши Имя Фамилия (обязательно):

Ваш контактный телефон:

Ваш E-Mail (обязательно):

Ваше сообщение:

Исправить это! :)

Ошибка:

Как правильно: