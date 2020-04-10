Президент Мексики сообщил, что США согласились дополнительно снизить добычу нефти на 250.000 барр/сут

США в четверг согласились дополнительно снизить добычу нефти на 250.000 баррелей в сутки, чтобы помочь Мексике внести вклад в глобальное сокращение производства, сказал в пятницу мексиканский президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор.

Передает Рейтер.

По словам мексиканского лидера, Мексика сообщила, что снизит добычу на 100.000 баррелей в сутки — меньше, чем изначально хотели другие производители, — после того, как с ним поговорил президент США Дональд Трамп.

“Президент Трамп сказал, что США готовы сократить (добычу) на 250.000 (баррелей в сутки), помимо того, что они собирались сделать, для Мексики, чтобы компенсировать”, — сказал Лопес Обрадор.

Ранее «Терминал» писал о том, что нефтяные компании США могут сократить добычу нефти на 2 млн баррелей в сутки — EIA.