Трамп провел разговор с главами Саудовской Аравии и РФ о нефти

Обновлено: Апрель 10, 2020. Тэги: , , , ,

Трамп провел разговор с главами Саудовской Аравии и РФ о нефти

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп рассказал о телефонном разговоре королем Саудовской Аравии Салманом ибн Абдул-Азизом и президентом России Владимиром Путиным после договоренности ОПЕК+ по нефти.

Об этом Трамп сказал в ходе брифинга в Белом доме в четверг, 9 апреля, пишет Foxbusiness.

Стороны обсудили положение мирового рынка нефти и заключение сделки между странами. По словам американского лидера, разговор получился «очень позитивным».

По словам Трампа, в последнее время Россия и Саудовская Аравия «боролись между собой» и не хотели уменьшать добычу нефти. Впоследствии, на рынке образовался переизбыток нефти, а хранилища оказались переполненными.

«Ее не нужно столько. Вы же видите, что в условиях коронавируса и карантина ездить на машинах перестали», — сказал Трамп.

Отвечая на вопрос журналистов о том, будет ли спор между странами продолжаться, американский лидер ответил, что «теперь они очень близки к соглашению».

«Посмотрим, что будет дальше. Может все будет хорошо, может не очень, но разговор был хороший, и я надеюсь, что сделка будет заключена», — добавил он.

«Терминал» писал, Мексика не согласилась на трехэтапную квоту по сделке ОПЕК+ с сокращением добычи в мае-июне на 400 тысяч баррелей в сутки от октября 2018 года.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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