Трамп провел разговор с главами Саудовской Аравии и РФ о нефти

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп рассказал о телефонном разговоре королем Саудовской Аравии Салманом ибн Абдул-Азизом и президентом России Владимиром Путиным после договоренности ОПЕК+ по нефти.

Об этом Трамп сказал в ходе брифинга в Белом доме в четверг, 9 апреля, пишет Foxbusiness.

Стороны обсудили положение мирового рынка нефти и заключение сделки между странами. По словам американского лидера, разговор получился «очень позитивным».

По словам Трампа, в последнее время Россия и Саудовская Аравия «боролись между собой» и не хотели уменьшать добычу нефти. Впоследствии, на рынке образовался переизбыток нефти, а хранилища оказались переполненными.

«Ее не нужно столько. Вы же видите, что в условиях коронавируса и карантина ездить на машинах перестали», — сказал Трамп.

Отвечая на вопрос журналистов о том, будет ли спор между странами продолжаться, американский лидер ответил, что «теперь они очень близки к соглашению».

«Посмотрим, что будет дальше. Может все будет хорошо, может не очень, но разговор был хороший, и я надеюсь, что сделка будет заключена», — добавил он.

«Терминал» писал, Мексика не согласилась на трехэтапную квоту по сделке ОПЕК+ с сокращением добычи в мае-июне на 400 тысяч баррелей в сутки от октября 2018 года.