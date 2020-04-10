Україна закінчила опалювальний сезон із найвищими запасами газу за останні 30 років

Обновлено: Апрель 10, 2020. Тэги: , ,

Україна закінчила опалювальний сезон із найвищими запасами газу за останні 30 років

З початку опалювального сезону 2019-2020 рр. Україна використала 5,98 млрд куб. м природного газу із підземних сховищ газу (ПСГ).

Про це повідомила пресслужба компанії.

Станом на 7 квітня 2020 року, в українських ПСГ зберігалось понад 15,8 млрд куб. м газу — майже на 45% більше, ніж рік тому.

Запаси газу в ПСГ України на кінець опалювального сезону 2019-2020 рр. — найвищий показник за останні 30 років. Найближче до цих обсягів запаси газу в підземних сховищах наближались в опалювальному сезоні 2008-2009 років. Тоді запаси складали 15,4 млрд куб. м газу.

Погодні умови дозволили припинити відбір газу з ПСГ і почати сезон закачування газу ще у березні, тоді як у 2019 році закачування почалось в квітні.

«Ми створили значні запаси природного газу в сховищах на випадок зупинки транзиту в 2020 року. Це підсилило переговорну позицію України в переговорах про новий контракт на транзит і допомогло досягти вигідних умов для України. Сьогодні ми стикаємось з новим викликом для енергетичної стабільності, але значні запаси газу в ПСГ допоможуть нам пройти і цю кризу», – сказав голова правління НАК «Нафтогаз України» Андрій Коболєв.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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