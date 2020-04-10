Україна закінчила опалювальний сезон із найвищими запасами газу за останні 30 років

З початку опалювального сезону 2019-2020 рр. Україна використала 5,98 млрд куб. м природного газу із підземних сховищ газу (ПСГ).

Про це повідомила пресслужба компанії.

Станом на 7 квітня 2020 року, в українських ПСГ зберігалось понад 15,8 млрд куб. м газу — майже на 45% більше, ніж рік тому.

Запаси газу в ПСГ України на кінець опалювального сезону 2019-2020 рр. — найвищий показник за останні 30 років. Найближче до цих обсягів запаси газу в підземних сховищах наближались в опалювальному сезоні 2008-2009 років. Тоді запаси складали 15,4 млрд куб. м газу.

Погодні умови дозволили припинити відбір газу з ПСГ і почати сезон закачування газу ще у березні, тоді як у 2019 році закачування почалось в квітні.

«Ми створили значні запаси природного газу в сховищах на випадок зупинки транзиту в 2020 року. Це підсилило переговорну позицію України в переговорах про новий контракт на транзит і допомогло досягти вигідних умов для України. Сьогодні ми стикаємось з новим викликом для енергетичної стабільності, але значні запаси газу в ПСГ допоможуть нам пройти і цю кризу», – сказав голова правління НАК «Нафтогаз України» Андрій Коболєв.