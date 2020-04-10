«Укренерго» обмежить імпорт електроенергії з Росії та Білорусі до 30 квітня

Обновлено: Апрель 10, 2020. Тэги: , ,

«Укренерго» обмежить імпорт електроенергії з Росії та Білорусі до 30 квітня

ПрАТ НЕК «Укренерго» повідомляє про обмеження пропускої спроможності з Росії та Білорусі з 12 по 30 квітня 2020 року.

Про це йдеться у повідомленні «Укренерго».

«Аукціонний офіс відповідно до постанови НКРЕКП, повідомляє про обмеження пропускної спроможності з 12 квітня 2020 року по 30 квітня 2020 року за напрямками Росія-Україна, Білорусь-Україна, Україна-Білорусь та Україна-Росія  до 0 МВт», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, схвалила постанову відповідно до якої імпорт електроенергії з Росії та Білорусі обмежили до нуля.

Зокрема, НКРЕКП доручила анулювати всі результати річних аукціонів, на яких розподілено пропускну спроможність на 2020 рік у частині міждержавних перетинів між Україною та державами, які не є сторонами Енергетичного Співтовариства та відшкодувати кошти, сплачені за пропускну спроможність.

Також комісія доручила обмежити доступну пропускну спроможність, що буде пропонуватись на місячних та добових аукціонах у частині міждержавних перетинів між Україною та державами, які не є сторонами Енергетичного Співтовариства до 0 МВт.

Раніше уряд схвалив рішення про введення спеціального мита для російських електроенергії та вугілля, крім антрациту та коксівного.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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