«Укренерго» обмежить імпорт електроенергії з Росії та Білорусі до 30 квітня

ПрАТ НЕК «Укренерго» повідомляє про обмеження пропускої спроможності з Росії та Білорусі з 12 по 30 квітня 2020 року.

Про це йдеться у повідомленні «Укренерго».

«Аукціонний офіс відповідно до постанови НКРЕКП, повідомляє про обмеження пропускної спроможності з 12 квітня 2020 року по 30 квітня 2020 року за напрямками Росія-Україна, Білорусь-Україна, Україна-Білорусь та Україна-Росія до 0 МВт», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, схвалила постанову відповідно до якої імпорт електроенергії з Росії та Білорусі обмежили до нуля.

Зокрема, НКРЕКП доручила анулювати всі результати річних аукціонів, на яких розподілено пропускну спроможність на 2020 рік у частині міждержавних перетинів між Україною та державами, які не є сторонами Енергетичного Співтовариства та відшкодувати кошти, сплачені за пропускну спроможність.

Також комісія доручила обмежити доступну пропускну спроможність, що буде пропонуватись на місячних та добових аукціонах у частині міждержавних перетинів між Україною та державами, які не є сторонами Енергетичного Співтовариства до 0 МВт.

Раніше уряд схвалив рішення про введення спеціального мита для російських електроенергії та вугілля, крім антрациту та коксівного.