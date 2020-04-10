В ОПЕК+ договорились о сокращении добычи нефти на 10 млн баррелей в сутки

Крупнейшие производители нефти приняли обязательство соблюдать ограничения вплоть до апреля 2022 года.

ОПЕК+, группа стран, в которую входят государства ОПЕК и другие государства-производители нефти, в том числе Россия, в четверг договорились о сокращении добычи на 10 млн баррелей в сутки в мае и июне, с целью поддержать цены, резко снизившиеся на фоне пандемии коронавируса. Об этом сообщило агентство Reuters, пишет «Голос Америки».

В заявлении говорится, что с июля по декабрь добыча нефти будет сокращена на 8 млн баррелей в сутки, а с января 2021 по апрель 2022 года сокращение составит 6 млн баррелей в сутки.

Следующая видеоконференция стран ОПЕК+, в ходе которой участники оценят состояние рынка, состоится 10 июня.

Ранее источники сообщали о том, что в ОПЕК+ обсуждалось сокращение объемов добычи в размере до 20 млн баррелей в день, что составляет около 20 процентов от общемирового объема. Несмотря на то, что в итоге нефтепроизводители договорились о сокращении на 10 миллионов, это сокращение стало самым крупным в истории. Во время финансового кризиса 2008 года члены ОПЕК договаривались о сокращении добычи нефти на 2,2 миллиона баррелей в день.

США приветствуют сообщения о договоренности о сокращении добычи нефти между ОПЕК и другими крупными нефтяными державами, сообщил Reuters высокопоставленный представитель администрации Трампа.

«Эти обязательства служат важным сигналом того, что все крупные нефтедобывающие государства будут корректно реагировать на рыночные реалии, вызванные пандемией коронавируса», — сказал источник, добавив, что министр энергетики США Дэн Бруйетт в пятницу будет представлять Соединенные Штаты на совещании министров энергетики стран «Большой двадцатки». Участники совещания обсудят действия по восстановлению стабильности нефтяного рынка.

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