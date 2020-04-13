2020-04-13: Brent торгуется выше $32 за баррель

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июне в понедельник утром в ходе торгов выросли в цене до 32,84 доллара за баррель после заключения ОПЕК+ соглашения о сокращении добычи.

Об этом пишет УНН со ссылкой на данные Bloomberg.

По данным издания по состоянию на 8:02, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent поднялась на 4,32%.

При этом цена майских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 23,90 доллара за баррель, прибавив 5,01%.

Нефть, начав сессию с резких скачков, дорожает в понедельник на 4-5%, после того как по итогам четырех дней драматических переговоров странам ОПЕК+ удалось прийти к договоренностям о сокращении мировой нефтедобычи примерно на 13%, пишет «Investing.com».

Сделка не впечатлила большинство участников рынка, так как объемы сокращений не перекрывают снижения спроса, при этом на рынке уже накопились огромные запасы сырья, а соглашение вступит в силу только 1 мая. Нефтетрейдеры также не готовы учитывать как «настоящее» снижение производства те баррели, которые и так ушли бы с рынка с учетом 2-кратного обвала цен на нефть за март.

Ключевым препятствием для достижения финального соглашения была позиция Мексики, которая не хотела брать на себя пропорционально такие же обязательства, как и 22 других нефтедобывающих страны.

Тем не менее, вынужденный компромисс был достигнут, страны ОПЕК+ договорились снизить нефтедобычу в мае-июне на 9,7 млн баррелей в сутки. В четверг называлась цифра в 10 млн, которая учитывала и вклад Мексики. США, Бразилия и Канада добавят к снижению, по оценкам, еще 3,7 млн баррелей за счет падения производства, вызванного снижением цен.

«Прозвучали цифры, что от 2 до 3 млн б/с будет сокращено в США», — сказал министр энергетики РФ Александр Новак в программе «Вечер с Владимиром Соловьевым» на канале «Россия1″.

Мексика, согласно общему подходу, должна была бы снизить добычу в первые два месяца на 400 тыс. б/с., однако она согласилась только на 100 тыс. США условно компенсируют этот «недобор» за счет ожидаемого снижения своей добычи.

Сделка ОПЕК+ стала вынужденной реакцией нефтедобывающих стран на ситуацию на рынке и давление со стороны США. Из-за борьбы с коронавирусной инфекцией, когда перестал нормально работать транспорт и остановились предприятия, спрос на нефть в мире снизился примерно на 30%, цены упали до 18-летнего минимума. Таким образом, хотя согласованное странами ОПЕК+ соглашение по снижению добычи и является беспрецедентным по объему, оно не сможет полностью восстановить баланс между спросом и предложением.

Кризисная ситуация на нефтяном рынке продлится минимум до конца года, сказал Новак в воскресенье.

Стоимость июньских фьючерсов на на лондонской бирже ICE Futures к 7:53 мск в понедельник составила $32,81 за баррель, что на $1,33 (4,3%) выше уровня предыдущей сессии. В ходе сессии рост цены достигал 8%.

Фьючерсы на май на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) выросли в цене к этому времени на $1,09 (4,79%) — до $23,85 за баррель.

В пятницу торги не проводились по случаю Страстной пятницы. По итогам четверга нефть подешевела. Цена Brent на закрытие в четверг составила $31,48 за баррель, упав на $1,36 (4,14%). WTI подешевела на $2,33 (9,29%) — до $22,76 за баррель.