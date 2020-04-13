2020-04-13: Полтавская область лидирует в снижении цен на СУГ

13 апреля 2020г розничные цены на автомобильное топливо менялись достаточно быстро. Наибольший темп понижения цены зафиксировали в Полтавской области в сегменте сжиженного углеводородного газа (СУГ).

По итогам дня во всеукраинском рейтинге стоимости СУГ на АЗС Полтавская область заняла 14-е место.

По данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0, самый дешевый СУГ продается в Черниговской (9,37 грн/л), Винницкой (9,52 грн/л) и Киевской (9,57 грн/л) областях.

Понижение средней розничной цены на СУГ в Полтавской области за день составило 0,37 грн/л, что является самым большим повышением цены по Украине. Средняя розничная цена на этот вид топлива в области сегодня составляет 9,95 грн/л.

Динамика средних розничных цен на СУГ в Полтавской области по данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0:

Сегодняшняя цена на 1,53 грн ниже наибольшей ценовой отметки за последние 30 дней, которая была 14 и 15 марта и составляла 11,48 грн/л.

По данным PsycheaFUEL 3.0, выгоднее всего заправиться СУГ водители региона могли на заправках таких брендов:

GLUSCO (8.95)

SHELL (8.99)

Укрнафта (9.03)

AMIC (9.19)

БРСМ-Нафта (9.29)

EXPOGAS (9.45)

SKY (9.45)

Автотранс (9.68)

BVS (9.69)

PRIME (9.8)

Розничные цены на сжиженный газ на заправках Полтавской области колебались в диапазоне от минимальных 8,9 грн/л. до максимальных 11,88 грн/л.