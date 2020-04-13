2020-04-13: В рознице цены снижались, а в мелком опте росли

По результатам мониторинга рынка нефтепродуктов в Украине 13 апреля 2020 г. отмечалось незначительное снижение розничных цен на светлые нефтепродукты и сжиженный газ, в отличии от мелкооптовых цен.
По данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0, цена бензина А-92 евро на украинских АЗС снизилась на 0.15% (-3.0 коп/л) до 23.38 грн/л, бензина А-95 евро — снизилась на 0.14% (-3.0 коп/л) до 24.88 грн/л. Дизельное топливо евро подешевело на 0.15% (-4.0 коп/л) до 24.08 грн/л. Сжиженный нефтяной газ СПБТ, используемый в качестве моторного топлива, за 13 апреля 2020 г. подешевел на 1.04% (-10.0 коп/л) до 9.97 грн/л. Доля цены на сжиженный нефтяной газ по отношению к высокооктановому бензину составляет 40.1%.
|Вид топлива
|сред., грн/л
|мин., грн/л
|сутки, %
|неделя, %
|Бензин А-92 евро
|23.38
|19.00
|-0.15
|-1.18
|Бензин А-95 евро
|24.88
|20.00
|-0.14
|-0.82
|Дизельное топливо Евро
|24.08
|17.50
|-0.15
|-0.97
|Сжиженный газ
|9.97
|7.50
|-1.04
|-4.60
13 апреля 2020 на рынке нефтепродуктов в Украине отмечалось повышение цен на бензины А-92 евро, А-95 евро и дизельное топливо в мелком опте. Так, стоимость мелкооптовых партий бензина А-95 евро за день немного повысилась — на 0.0% (1 коп/л) до 16.44 грн/л. В то же время, дизельное топливо евро в мелком опте выросли в цене на 5.83% (90 коп/л) до 16.41 грн/л.
|Вид топлива
|сред., грн/л
|сутки, %
|неделя, %
|30 дней, %
|Бензин А-92 евро
|15.71
|-0.25
|-3.49
|-18.39
|Бензин А-95 евро
|16.44
|0.03
|-2.39
|-18.49
|Дизельное топливо евро
|16.41
|5.83
|3.01
|-16.32
Для справки:
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