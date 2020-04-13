ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ: Главные бои за долю скудеющего нефтяного пирога еще впереди

Нефтяная война, основными участниками которой стали Саудовская Аравия и Российская Федерация, привела к обвалу нефтяных фьючерсов — такое мнение высказал директор НТЦ «Психея» Сергей Сапегин.



Положен ли конец разрушительной ценовой войне?

Кончено же, нет! Во-первых, достигнутые договоренности по сокращению добычи нефти картелем в объеме 9,7 млн барр./сутки оказались меньше, чем это предполагалось ранее.

Во-вторых, сокращение начнет действовать с 1 мая, а рынок нефти перенасыщен предложениями уже сегодня. Мировые нефтехранилища заполнены на три четверти и свободные емкости продолжают сокращаться. Танкерный флот также используется для хранения излишком нефти.

В-третьих, если ранее звучали оценки снижения потребления нефти на уровне 15…25 млн барр./сутки, то сегодня уже звучат оценки до 40 млн барр./сутки. Это 40% мирового потребления. Мы еще не знаем ни окончательных значений этого показателя, ни темпов, с которыми мировая экономика будет восстанавливаться после завершения борьбы с короновирусом. Да и, вообще, какой будет мировая экономика.

Более того, нет окончательного понимания и сроков начала этого восстановления. Поэтому, думаю, что главные бои за свою долю скудеющего нефтяного пирога среди стран – мировых лидеров нефтедобычи еще впереди.

Достигнутые договоренности стран ОПЕК и G20 не только не улучшат ситуацию, но не смогут даже ее стабилизировать. Предложение нефти, как и прежде, будет превышать спрос, при этом, мера несбалансированности рынка нефти будет нарастать.

Читайте в «Терминале» еще, при отсутствии контроля продавцы бензина и ДТ будут играть с розничными ценами.