ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ: Главные бои за долю скудеющего нефтяного пирога еще впереди

Обновлено: Апрель 13, 2020. Тэги: , , , , , , , , ,

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ: Главные бои за долю скудеющего нефтяного пирога еще впереди

Нефтяная война, основными участниками которой стали Саудовская Аравия и Российская Федерация, привела к обвалу нефтяных фьючерсов — такое мнение высказал директор НТЦ «Психея» Сергей Сапегин.

Положен ли конец разрушительной ценовой войне?

Кончено же, нет! Во-первых, достигнутые договоренности по сокращению добычи нефти картелем в объеме 9,7 млн барр./сутки оказались меньше, чем это предполагалось ранее.

Во-вторых, сокращение начнет действовать с 1 мая, а рынок нефти перенасыщен предложениями уже сегодня. Мировые нефтехранилища заполнены на три четверти и свободные емкости продолжают сокращаться. Танкерный флот также используется для хранения излишком нефти.

В-третьих, если ранее звучали оценки снижения потребления нефти на уровне 15…25 млн барр./сутки, то сегодня уже звучат оценки до 40 млн барр./сутки. Это 40% мирового потребления. Мы еще не знаем ни окончательных значений этого показателя, ни темпов, с которыми мировая экономика будет восстанавливаться после завершения борьбы с короновирусом. Да и, вообще, какой будет мировая экономика.

Более того, нет окончательного понимания и сроков начала этого восстановления. Поэтому, думаю, что главные бои за свою долю скудеющего нефтяного пирога среди стран – мировых лидеров нефтедобычи еще впереди.

Достигнутые договоренности стран ОПЕК и G20 не только не улучшат ситуацию, но не смогут даже ее стабилизировать. Предложение нефти, как и прежде, будет превышать спрос, при этом, мера несбалансированности рынка нефти будет нарастать.

Читайте в «Терминале» еще, при отсутствии контроля продавцы бензина и ДТ будут играть с розничными ценами.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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