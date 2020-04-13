Импорт угля упал с начала года на 17%, – Таможенная служба

Украина в январе-марте 2020 года уменьшила импорт угля каменного и антрацита (код ТНВЭД 2701) на 16,6% (на 869,36 тыс. тонн) по сравнению с аналогичным периодом 2019 года – до 4,38 млн тонн.

Передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина,

По данным Государственной таможенной службы, уголь импортирован на $472,53 млн, что на 36,2% меньше, чем в январе-марте 2019 года ($740,09 млн).

При этом из России поступил уголь на $308,81 млн (доля в импорте 65,35%), США – на $119,93 млн (25,38%), Казахстана – на $22,3 млн (4,72%), других стран – на $21,49 млн (4,55%).

Экспорт угля за три месяца 2020 года Украиной не осуществлялся, тогда как в январе-марте 2019 года за рубеж было поставлено 0,23 тыс. тонн угля каменного и антрацита на $0,04 млн.

Ранее «Теринал» писал о том, что Кабмин вводит спецпошлину на электроэнергию и уголь из России.