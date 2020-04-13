Кияни заборгували за опалення та гарячу воду майже 2 млрд гривень

За березень сукупна заборгованість мешканців Києва за опалення та постачання гарячої води збільшилася на 250 млн гривень і сумарно досягла близько 2 млрд гривень.

Про це під час брифінгу заявив директор СП «Енергозбут» комунального підприємства «Київтеплоенерго» Костянтин Лопатін, передає кореспондент УНН.

«Є певне погіршення рівня оплати — в середньому десь на 15% у порівняні із аналогічними періодами попередніх опалювальних сезонів. За березень-місяць киянами не було в повному обсязі сплачено за надані послуги з централізованого опалення та гарячого водопостачання, сукупна заборгованість містян збільшилася на 250 млн гривень і сумарно досягла майже 2 млрд гривень», — зазначив він.

Лопатін додав, що 80% тарифу – це газова складова.

«Відповідно, недостатній рівень розрахунку накладає певні складнощі у взаємовідносинах із гарантованим постачальником природнього газу і потенційно несе в собі загрози, пов’язані з перебоями у постачанні об’єктів інфраструктури нашого міста», — зауважив він.