На торгах УЕБ ресурс ПСГ та квітня продали за 3800 грн за тис. куб. м

Минулого тижня активність учасників ринку посилилась, порівняно із початком квітня. Ініціаторами торгів були 7 компаній, які сформували 70 стартових позицій.

Про це йдеться на сайті УЕБ.

Найбільша увага приділялась ресурсу квітня, хоча також були представлені ресурси у ПСГ, травня, червня. Середні стартові ціни зростали у такому ж порядку. Найнижчими вони були для ресурсу квітня, дещо вище – газу з підземних сховищ, що пов’язано із витратами на зберігання та викачування з ПСГ. Найдорожчими ініціатори торгів визначали ресурси травня та червня, стратові ціни на які складали близько 4000 грн.

Загалом і стартові ціни і ціни продажу були відчутно низькими. Факторами зниження є падіння європейських котирувань, скорочення внутрішнього попиту, в тому числі через епідемію коронавірусу.Так, стартові ціни починалися від 3523 грн. – у позиціях на купівлю, від 3870 грн. – у позиціях на продаж. За результатами торгів було реалізовано ресурс ПСГ та квітня за цінами близько 3800 грн./тис. куб. м. Слід зазначити, що низькі ціни на ринку сприяли збільшенню кількості стартових позицій на купівлю, проте минулого тижня були успішними лише аукціони на продаж.

Зниження цін на європейських хабах сповільнилось, навіть спостерігалось незначне зростання спотових котирувань. Таким чином, спотові ціни з постачанням на п’ятницю складали в середньому 92 дол./тис. куб. м., але суттєво нижчими були ціни на хабах Західної Європи: наприклад, 80 дол. на TTF. Слід зазначити, що 1 квітня відбулася зміна кварталу та сезону. Так, наступним сезоном відтепер вважається зима 20-21 рр., середні ціни за контрактами на яку очікуються в межах 144-166 дол./тис. куб. м.

У тривалому періоді ціни знижуються під впливом перепостачання, тиску генерації ВДЕ, спаду попиту через епідемію коронавірусу.

Котирування нафти минулого тижня зросли на фоні анонсів домовленостей країн ОПЕК+ про скорочення видобутку. Однак, після досягнення попередніх домовленос- тей про зниження на 10 млн. барелів на добу котирування пішли на спад. Для ринку на цей момент такого скорочення недостатньо, оскільки, аналогічно з природним газом, спостерігається суттєвий надлишок нафти через зростаючий дисбаланс між пропозицією та попитом на світовому ринку. Станом на вечір п’ятниці котирування нафти становили 32 дол./барель.

Аномально низькі ціни дозволяють імпортерам підтримувати високий рівень закупівель, навіть зважаючи на зростання курсу гривні до іноземних валют. Так, середній рівень імпорту минулого тижня становив 33,6 млн. куб. м. на добу. Структура імпорту змінилась: зменшились обсяги постачання із Словаччини, натомість їх майже повністю замістив ріст імпорту із Угорщини та Польщі. Внутрішній видобуток поступово знижуєтьсятакож під тиском низьких цін, але це простежується лише в довго-строковому періоді.

«Наприклад, у порівнянні з показником місяць назад добове значення видобутку зменшилось на 0,5 млн. куб. м., а порівняно з показником рік назад – на 3,5 млн. куб. м. Видобуток минулого тижня складав 55,5 млн. куб.м./добу.

У сховищах на кінець минулого тижня залишалось 15,8 млрд. куб. м. природного газу. Укртрансгаз фіксує як операції з відбору, так і операції з закачування природного газу в ПСГ, хоча переважають останні. Відбір зараз складає лише 0,01-0,02 млн. куб. м./на день. Споживання продовжує знижуватись. Так, 8 квітня для забезпечення балансу в системі, обсяг закачування було збільшено до 20 млн. куб. м.

Україна закінчує цьогорічний опалювальний сезон із рекодно високими за останні 30 років запасами газу у підземних сховищах. Як зазначає генеральний директор ОГТСУ Сергій Макогон, період, коли ціна на газ знаходиться на історичних мінімумах — кращий час для промспоживачів фіксувати ціну і створювати власний запас газу в ПСГ.