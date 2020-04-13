Оператор ГТС перевів на закритий режим роботи компресорну станцію «Диканька»

Оператор ГТС перевів на закритий режим роботи вузлову компресорну станцію (КС) «Диканька», яка забезпечує транспортування газу від газовидобувних підприємств в Полтавській, Сумській та Харківській областях – від регіону з основними газовими родовищами України.

Повідомляє прес-служба компанії

Закритий режим функціонування станції передбачає організацію роботи персоналу вахтовим методом з повною ізоляцією від зовнішніх соціальних контактів. На виробничому об’єкті створені всі необхідні умови для проживання та відпочинку, організовано харчування, регулярно проводиться дезінфекція приміщень та моніторинг стану здоров’я співробітників.

Щоб не допустити масового одночасного інфікування колективів на виробничих об’єктах, компанія підготувала їх до роботи в закритому режимі. Враховуючи ступінь поширення коронавірусу в кожному з регіонів та оптимальні режими роботи ГТС було визначено 7 пріоритетних компресорних станцій, які при необхідності будуть ізольовані першочергово.

«Ми моделюємо роботу ГТС при різних сценаріях потенційного зараження інфекцією наших працівників і готові ефективно відпрацювати будь-який розвиток подій. Якщо всі інші КС, які забезпечують транзит, – взаємозамінні, то Диканька є ключовою в ланцюгу видобутку газу, від її надійної роботи залежать велика частина газовидобувних підприємств України. Тому, діючи на випередження, ми прийняли рішення вже зараз перевести її в закритий режим, щоб гарантувати стабільну роботу станції та знизити ймовірність зараження членів колективу коронавірусною інфекцією. Окремо, дякую кожному нашому працівнику за розуміння та свідомість» – прокоментував гендиректор ОГТСУ Сергій Макогон.

Компанія продовжує активно вживати заходів для захисту персоналу від зараження коронавірусом. В першій декаді березня на дистанційний режим роботи переведено 2500 співробітників. Станом на 9 квітня 2020 року ОГТСУ закупив засоби індивідуального захисту – 11000 масок, 3000 респіраторів «Спектр-3», 100 захисних комбінезонів; засоби для дезінфекції – 2386 літрів дезінфекційного концентрату, 3182 літрів антисептичного гелю, 65 акумуляторних обприскувачів, 56 бактерицидних опромінювачів (ламп). А для організації закритого режиму роботи на компресорних станціях створено продовольчі запаси та додатково поставлено: подушки – 400 шт, ковдри– 400 шт, комплекти постільної білизни – 800 шт, матраци – 800 шт, рушники – 1600 шт.

ГТС України має значний запас маневреної потужності для перекачування газу магістральними газопроводами, який в рази перевищує теперішні потреби. З початку цього року для транспортування поточних обсягів природного газу використовувалось 15 компресорних станцій з 57 наявних в системі, решта станцій – в резерві та готові до пуску при першій необхідності.

Оператор ГТС України підготувався до будь-яких сценаріїв розвитку ситуації з пандемією коронавірусу і готовий надалі забезпечувати безперебійний транзит газу до країн ЄС та його транспортування для українських споживачів.

Раніше «Термінал» писав про те, що Оператор ГТС України отримав акредитацію для торгівлі на УЕБ.