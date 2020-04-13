Страны-члены ОПЕК+ договорились сократить добычу нефти

Обновлено: Апрель 13, 2020. Тэги:

Страны-члены ОПЕК+ договорились сократить добычу нефти

ОПЕК, Россия и другие нефтедобывающие страны договорились в воскресенье сократить добычу на рекордные объемы, что составляет около 10% мировых поставок, чтобы поддержать цены на нефть в условиях пандемии коронавируса.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на свои источники в организации.

“Группа, известная как ОПЕК+, согласилась сократить добычу на 9,7 млн. баррелей в день в мае-июне после достижения компромисса с Мексикой”, — пишет издание.

Эту информацию, в частности, подтвердил министр нефти Кувейта Халед аль-Фадил в своем Twitter по результатам заседания членов организации в рамках видеоконференции.

“Мы объявляем о завершении исторического соглашения по сокращению добычи нефти примерно на 10 млн баррелей в день у членов ОПЕК+, начиная с 1 мая 2020 года”, — написал он.

Читайте в «Терминале», Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп рассказал о телефонном разговоре королем Саудовской Аравии Салманом ибн Абдул-Азизом и президентом России Владимиром Путиным после договоренности ОПЕК+ по нефти.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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