Страны-члены ОПЕК+ договорились сократить добычу нефти

ОПЕК, Россия и другие нефтедобывающие страны договорились в воскресенье сократить добычу на рекордные объемы, что составляет около 10% мировых поставок, чтобы поддержать цены на нефть в условиях пандемии коронавируса.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на свои источники в организации.

“Группа, известная как ОПЕК+, согласилась сократить добычу на 9,7 млн. баррелей в день в мае-июне после достижения компромисса с Мексикой”, — пишет издание.

Эту информацию, в частности, подтвердил министр нефти Кувейта Халед аль-Фадил в своем Twitter по результатам заседания членов организации в рамках видеоконференции.

“Мы объявляем о завершении исторического соглашения по сокращению добычи нефти примерно на 10 млн баррелей в день у членов ОПЕК+, начиная с 1 мая 2020 года”, — написал он.

Читайте в «Терминале», Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп рассказал о телефонном разговоре королем Саудовской Аравии Салманом ибн Абдул-Азизом и президентом России Владимиром Путиным после договоренности ОПЕК+ по нефти.