«Укртранснафта» приймає на терміналі «Південний» четвертий танкер з нафтою для Білорусі

Обсяг четвертої танкерної партії становить більше 90 тис. тонн нафти сорту Azeri Light.
Про це йдеться на сайті «Укртранснафти».
Розвантаження нафти відбувається для її подальшого транспортування із використанням нафтопроводу «Одеса-Броди» та однієї з двох гілок магістрального нафтопроводу «Дружба» за маршрутом МНТ «Південний» – ЛВДС «Броди» – ЛВДС «Мозир».
Нагадаємо, договір про надання послуг з транспортування нафти до Республіки Білорусь між АТ «Укртранснафта» та BNK (UK) Limited (Великобританія) діє до кінця 2020 року. Раніше в рамках угоди з BNK (UK) Limited Укртранснафта прийняла три танкери з нафтою на МНТ «Південний» загальним обсягом близько 260 тис. тонн. Розвантаження першого танкера завершилось 14 березня, другого – 17, а третього – 25 березня.