Рубрика | Украина

«Укртранснафта» приймає на терміналі «Південний» четвертий танкер з нафтою для Білорусі

Обновлено: Апрель 13, 2020. Тэги: , , ,

«Укртранснафта» приймає на терміналі «Південний» четвертий танкер з нафтою для Білорусі

Обсяг четвертої танкерної партії становить більше 90 тис. тонн нафти сорту Azeri Light.

Про це йдеться на сайті «Укртранснафти».

Розвантаження нафти відбувається для її подальшого транспортування із використанням нафтопроводу «Одеса-Броди» та однієї з двох гілок магістрального нафтопроводу «Дружба» за маршрутом МНТ «Південний» – ЛВДС «Броди» – ЛВДС «Мозир».

Нагадаємо, договір про надання послуг з транспортування нафти до Республіки Білорусь між АТ «Укртранснафта» та BNK (UK) Limited (Великобританія) діє до кінця 2020 року. Раніше в рамках угоди з BNK (UK) Limited Укртранснафта прийняла три танкери з нафтою на МНТ «Південний» загальним обсягом близько 260 тис. тонн. Розвантаження першого танкера завершилось 14 березня, другого – 17, а третього – 25 березня.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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