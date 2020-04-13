Выручка от экспорта электроэнергии выросла с начала года на 29%

Украина в январе-марте 2020 года увеличила выручку от экспорта электроэнергии на 28,8% (на $28,33 млн) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до $126,69 млн, в том числе в марте поставлено электроэнергии на $42,31 млн.

Об этом передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По данным Государственной таможенной службы, в Венгрию за три месяца 2020 года поставлена электроэнергия на $62,45 млн, Румынию – на $29,69 млн, Польшу – на $25,97 млн, другие страны – на $8,59 млн.

В то же время Украина в первом квартале 2020 года импортировала электроэнергию на $86,2 млн (в марте – на $28,95 млн), в том числе из Словакии – на $37,95 млн, Венгрии – на $30,3 млн, Беларуси – на $9,89 млн, других стран – $8,07 млн.

Ранее «Терминал» писал о том, что электроэнергия в Украине подешевела до уровней ниже себестоимости — НКРЕКП.