2020-04-14: Brent торгуется выше $32 за баррель

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июне во вторник утром в ходе торгов изменились в цене до 32,21 доллара за баррель.

Об этом пишет УНН со ссылкой на данные Bloomberg.

По данным издания по состоянию на 7:59, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent поднялась на 1,48%.

При этом цена майских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 22,74 доллара за баррель, прибавив 1,47%.

Цены на нефть растут во вторник после того, как главное американское агентство по прогнозированию в области энергетики EIA предсказало максимальное снижение добычи сланца в США в апреле, что станет дополнением к сокращениям других крупных производителей, пишет «Investing.com».

Фьючерсы на выросли на 0,82% до $32,00 за баррель к 8.36 МСК, а — на 0,94% до $22,62.

Группа ОПЕК+ договорилась в воскресенье снизить добычу нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки в мае-июне, примерно на 10 процентов от мировых поставок, чтобы поддержать нефтяные цены на фоне распространения коронавируса.

Президент США Дональд Трамп сказал в понедельник, что группа ОПЕК+ намерена сократить добычу нефти на 20 миллионов баррелей в сутки — вдвое больше, чем согласованные накануне 10 миллионов баррелей в сутки.

Общее сокращение глобальной нефтедобычи в мае-июне с учётом стран, входящих в G20, может составить от 15 до 20 миллионов баррелей в сутки, сказал телеканалу Россия-1 министр энергетики Александр Новак.

Но аналитики и руководители нефтяных компаний говорят, что независимо от того, как преподносить данные о сокращениях, этого будет недостаточно, так как мировой спрос на нефть в связи с распространением коронавируса упал примерно на треть.

«Мы сейчас находимся в той точке, где снижение спроса пока выходит за рамки любого скоординированного сокращения», — сказал Грег Придди, директор по глобальным энергетическим вопросам и Ближнему Востоку в компании Stratfor в Хьюстоне.