2020-04-14: Донецкая область лидирует в снижении цен на СУГ

14 апреля 2020г розничные цены на автомобильное топливо снижались во всех областях. Наибольший темп понижения цены зафиксировали в Донецкой области в сегменте сжиженного углеводородного газа (СУГ).
По итогам дня во всеукраинском рейтинге стоимости СУГ на АЗС Донецкая область заняла 19-е место.
По данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0, самый дешевый СУГ продается в Черниговской (9,24 грн/л), Винницкой (9,42 грн/л) и Черкасской (9,45 грн/л) областях.
Понижение средней розничной цены на СУГ в Донецкой области за день составило 0,4 грн/л, что является самым большим понижением цены по Украине. Средняя розничная цена на этот вид топлива в области сегодня составляет 9,99 грн/л.
Динамика средних розничных цен на СУГ в Донецкой области по данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0:
Сегодняшняя цена на 1,36 грн ниже наибольшей ценовой отметки за последние 30 дней, которая была 21 и 22 марта и составляла 11,35 грн/л.
По данным PsycheaFUEL 3.0, выгоднее всего заправиться СУГ водители региона могли на заправках таких брендов:
- Авиас Плюс (9.44)
- Укрнафта (9.05)
- Протех (9.5)
- Mango (9.59)
- BVS (9.69)
- Донбасснефтепродукт (9.99)
- Параллель (9.99)
- EXTRA (12.38)
- ОККО (10.49)
- WOG (9.98)
Розничные цены на сжиженный газ на заправках Донецкой области колебались в диапазоне от минимальных 8,95 грн/л. до максимальных 12,38 грн/л.