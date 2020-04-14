2020-04-14: Донецкая область лидирует в снижении цен на СУГ

14 апреля 2020г розничные цены на автомобильное топливо снижались во всех областях. Наибольший темп понижения цены зафиксировали в Донецкой области в сегменте сжиженного углеводородного газа (СУГ).

По итогам дня во всеукраинском рейтинге стоимости СУГ на АЗС Донецкая область заняла 19-е место.

По данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0, самый дешевый СУГ продается в Черниговской (9,24 грн/л), Винницкой (9,42 грн/л) и Черкасской (9,45 грн/л) областях.

Понижение средней розничной цены на СУГ в Донецкой области за день составило 0,4 грн/л, что является самым большим понижением цены по Украине. Средняя розничная цена на этот вид топлива в области сегодня составляет 9,99 грн/л.

Динамика средних розничных цен на СУГ в Донецкой области по данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0:

Сегодняшняя цена на 1,36 грн ниже наибольшей ценовой отметки за последние 30 дней, которая была 21 и 22 марта и составляла 11,35 грн/л.

По данным PsycheaFUEL 3.0, выгоднее всего заправиться СУГ водители региона могли на заправках таких брендов:

Авиас Плюс (9.44)

Укрнафта (9.05)

Протех (9.5)

Mango (9.59)

BVS (9.69)

Донбасснефтепродукт (9.99)

Параллель (9.99)

EXTRA (12.38)

ОККО (10.49)

WOG (9.98)

Розничные цены на сжиженный газ на заправках Донецкой области колебались в диапазоне от минимальных 8,95 грн/л. до максимальных 12,38 грн/л.