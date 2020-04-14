2020-04-14: В рознице цены на светлые нефтепродукты и сжиженный газ незначительно снизились

По результатам мониторинга рынка нефтепродуктов в Украине 14 апреля 2020 г. отмечалось снижение розничных цен на светлые нефтепродукты и сжиженный газ.

По данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0, цена бензина А-92 евро на украинских АЗС снизилась на 0.31% (-7.0 коп/л) до 23.31 грн/л, бензина А-95 евро — снизилась на 0.37% (-9.0 коп/л) до 24.79 грн/л. Дизельное топливо евро подешевело на 0.45% (-11.0 коп/л) до 23.97 грн/л. Сжиженный нефтяной газ СПБТ, используемый в качестве моторного топлива, за 14 апреля 2020 г. подешевел на 1.08% (-11.0 коп/л) до 9.87 грн/л. Доля цены на сжиженный нефтяной газ по отношению к высокооктановому бензину составляет 39.8%.

Вид топлива сред., грн/л мин., грн/л сутки, % неделя, % Бензин А-92 евро 23.31 19.00 -0.31 -1.17 Бензин А-95 евро 24.79 20.00 -0.37 -0.95 Дизельное топливо Евро 23.97 17.50 -0.45 -1.14 Сжиженный газ 9.87 7.50 -1.08 -4.64

Для справки:

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