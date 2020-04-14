2020-04-14: В рознице цены на светлые нефтепродукты и сжиженный газ незначительно снизились

По результатам мониторинга рынка нефтепродуктов в Украине 14 апреля 2020 г. отмечалось снижение розничных цен на светлые нефтепродукты и сжиженный газ.
По данным информационно-аналитической системы online-мониторинга и анализа рынков PsycheaFUEL 3.0, цена бензина А-92 евро на украинских АЗС снизилась на 0.31% (-7.0 коп/л) до 23.31 грн/л, бензина А-95 евро — снизилась на 0.37% (-9.0 коп/л) до 24.79 грн/л. Дизельное топливо евро подешевело на 0.45% (-11.0 коп/л) до 23.97 грн/л. Сжиженный нефтяной газ СПБТ, используемый в качестве моторного топлива, за 14 апреля 2020 г. подешевел на 1.08% (-11.0 коп/л) до 9.87 грн/л. Доля цены на сжиженный нефтяной газ по отношению к высокооктановому бензину составляет 39.8%.
|Вид топлива
|сред., грн/л
|мин., грн/л
|сутки, %
|неделя, %
|Бензин А-92 евро
|23.31
|19.00
|-0.31
|-1.17
|Бензин А-95 евро
|24.79
|20.00
|-0.37
|-0.95
|Дизельное топливо Евро
|23.97
|17.50
|-0.45
|-1.14
|Сжиженный газ
|9.87
|7.50
|-1.08
|-4.64
Для справки:
Сервис PsycheaFUEL 3.0 позволяет сделать оценку стоимостных показателей.
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