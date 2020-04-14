ГарПок намерен продавать электроэнергию ПУУ в полном объеме

Обновлено: Апрель 14, 2020. Тэги: ,

ГарПок намерен продавать электроэнергию ПУУ в полном объеме

Госпредприятие «Гарантированный покупатель» (ГарПок) не намерен ограничивать продажу электроэнергии поставщикам универсальных услуг (ПУУ), проведет консультации с Министерством энергетики и защиты окружающей среды, Национальной комиссией, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) относительно оплаты ПУУ проданной электроэнергии.

Передает Энергореформа.

«На данный момент «Гарантированный покупатель» не имеет таких намерений. У предприятия есть право на временную приостановку продажи электроэнергии, если нарушены условия ее оплаты. Это предусмотрено договором купли-продажи электроэнергии в объемах, необходимых для удовлетворения потребностей бытовых потребителей между ГарПок и поставщиками универсальных услуг. Но, учитывая текущую ситуацию в Украине в связи с необходимостью предотвращения распространения острого респираторного заболевания COVID-19, «Гарантированный покупатель» будет проводить консультации с Минэкоэнерго и НКРЭКУ относительно оплаты поставщиками универсальных услуг купленной электроэнергии», – говорится в ответе ГарПока на запрос Энергореформы.

При этом ГП отмечает отсутствие задолженности ПУУ перед ним.

«Надеемся на своевременные и стопроцентные расчеты поставщиков и в дальнейшем», – отметили в ГарПоке.

Задолженность ПУУ перед ГарПок усложнит своевременные расчеты с производителями электроэнергии, на которых возложены специальные обязательства по продаже электроэнергии бытовым потребителям в соответствии с постановлением Кабинета министров от 5 июня 2019 года №483, а именно, с НАЭК «Энергоатом» и ЧАО «Укргидроэнерго», говорится в письме ГарПока.

По его данным, ПУУ ежемесячно оплачивают ГарПоку за электроэнергию около 0,7 млрд грн. в зависимости от объемов потребления э/э бытовыми потребителями.

Ранее «Терминал» сообщал, что «Энергоатом» добивается в суде взыскания с ГП «ГарПок» 3 млрд грн за отпущенную в феврале электроэнергию.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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