ГарПок намерен продавать электроэнергию ПУУ в полном объеме

Госпредприятие «Гарантированный покупатель» (ГарПок) не намерен ограничивать продажу электроэнергии поставщикам универсальных услуг (ПУУ), проведет консультации с Министерством энергетики и защиты окружающей среды, Национальной комиссией, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) относительно оплаты ПУУ проданной электроэнергии.

Передает Энергореформа.

«На данный момент «Гарантированный покупатель» не имеет таких намерений. У предприятия есть право на временную приостановку продажи электроэнергии, если нарушены условия ее оплаты. Это предусмотрено договором купли-продажи электроэнергии в объемах, необходимых для удовлетворения потребностей бытовых потребителей между ГарПок и поставщиками универсальных услуг. Но, учитывая текущую ситуацию в Украине в связи с необходимостью предотвращения распространения острого респираторного заболевания COVID-19, «Гарантированный покупатель» будет проводить консультации с Минэкоэнерго и НКРЭКУ относительно оплаты поставщиками универсальных услуг купленной электроэнергии», – говорится в ответе ГарПока на запрос Энергореформы.

При этом ГП отмечает отсутствие задолженности ПУУ перед ним.

«Надеемся на своевременные и стопроцентные расчеты поставщиков и в дальнейшем», – отметили в ГарПоке.

Задолженность ПУУ перед ГарПок усложнит своевременные расчеты с производителями электроэнергии, на которых возложены специальные обязательства по продаже электроэнергии бытовым потребителям в соответствии с постановлением Кабинета министров от 5 июня 2019 года №483, а именно, с НАЭК «Энергоатом» и ЧАО «Укргидроэнерго», говорится в письме ГарПока.

По его данным, ПУУ ежемесячно оплачивают ГарПоку за электроэнергию около 0,7 млрд грн. в зависимости от объемов потребления э/э бытовыми потребителями.

Ранее «Терминал» сообщал, что «Энергоатом» добивается в суде взыскания с ГП «ГарПок» 3 млрд грн за отпущенную в феврале электроэнергию.