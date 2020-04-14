Газовидобувна галузь просить держпідтримки через катастрофічне падіння цін на вуглеводні

Обновлено: Апрель 14, 2020. Тэги: ,

Газовидобувна галузь просить держпідтримки через катастрофічне падіння цін на вуглеводні

Рекордне зниження світових цін на нафту і газ разом із поглибленням глобальної економічної кризи, спричиненої поширенням вірусу COVID-19, становлять масштабну загрозу для вітчизняного видобутку та можуть призвести до його скорочення.

Повідомляє Асоціація газовидобувних компаній України.

Наголошується, що починаючи із минулого року ціни на газ демонстрували  стале зниження. Наприкінці березня 2020 року вони показали рекордне падіння – вперше за 17 років ціна на газ на європейських хабах опустилася нижче 81 дол. США за 1000 м3, що становило падіння майже на 50% порівняно із аналогічним періодом у 2019 році.

Якщо на початку року вартість марки Brent була трохи менше 70 дол. США за барель, то вже наприкінці березня впала більше ніж у три рази та становила близько 22 дол. США за барель. Наразі світову економіку очікує подальше зниження попиту на нафтовому ринку, що обумовлено глобальним економічним шоком від COVID-19.

Асоціація звертається до Президента України, Уряду та Парламенту  із закликом впровадження першочергових кроків, що мають на меті стимулювати продовження інвестиційної діяльності у галузі, а саме:

  • запровадження ставки ренти 6/12% для відновлених свердловин, що не видобували вуглеводні останні 2 роки та були повернуті до виробництва шляхом капітального ремонту;
  • запровадження стимулюючих норм для видобування важковидобувних та нетрадиційних покладів вуглеводнів, а також розроблення прозорої методики визначення таких покладів;
  • зниження ставок ренти для видобування нафти та газового конденсату на рівні 6/12% для нових та відновлених свердловин по аналогії із  стимулюючим режимом для видобутку природного газу;
  • продовження гарантованого державою строку незмінності оподаткування видобутку вуглеводнів із нових свердловин з 5 до 10 років.

Раніше «Термінал» писав про те, що голова «Нафтогазу» прогнозує подальше зниження цін на газ в Європі.

Автор:

(Всего статей: 8292)

Связаться с автором

Если вы нашли в статье ошибку, выделите ее,
нажмите Ctrl+Enter и предложите исправление
«
»

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

    Читать все: Анекдоты, газ, Компании, Официоз, Торговля, энергетика

  • Китай продает СПГ уже и Японии
  • Энергосистемы Латвии и Эстонии свяжет новый «энергомост»
  • Нельзя помочь тому
  • Он любил курить на рабочем месте

Архивы

РЕКЛАМА

Использование материалов «http://oilreview.kiev.ua» разрешается при условии ссылки на «Терминал».

Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал.


Please leave this field empty.

Ваши Имя Фамилия (обязательно):

Ваш контактный телефон:

Ваш E-Mail (обязательно):

Ваше сообщение:

Исправить это! :)

Ошибка:

Как правильно: