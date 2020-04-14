Газовидобувна галузь просить держпідтримки через катастрофічне падіння цін на вуглеводні

Рекордне зниження світових цін на нафту і газ разом із поглибленням глобальної економічної кризи, спричиненої поширенням вірусу COVID-19, становлять масштабну загрозу для вітчизняного видобутку та можуть призвести до його скорочення.

Повідомляє Асоціація газовидобувних компаній України.

Наголошується, що починаючи із минулого року ціни на газ демонстрували стале зниження. Наприкінці березня 2020 року вони показали рекордне падіння – вперше за 17 років ціна на газ на європейських хабах опустилася нижче 81 дол. США за 1000 м3, що становило падіння майже на 50% порівняно із аналогічним періодом у 2019 році.

Якщо на початку року вартість марки Brent була трохи менше 70 дол. США за барель, то вже наприкінці березня впала більше ніж у три рази та становила близько 22 дол. США за барель. Наразі світову економіку очікує подальше зниження попиту на нафтовому ринку, що обумовлено глобальним економічним шоком від COVID-19.

Асоціація звертається до Президента України, Уряду та Парламенту із закликом впровадження першочергових кроків, що мають на меті стимулювати продовження інвестиційної діяльності у галузі, а саме:

запровадження ставки ренти 6/12% для відновлених свердловин, що не видобували вуглеводні останні 2 роки та були повернуті до виробництва шляхом капітального ремонту;

запровадження стимулюючих норм для видобування важковидобувних та нетрадиційних покладів вуглеводнів, а також розроблення прозорої методики визначення таких покладів;

зниження ставок ренти для видобування нафти та газового конденсату на рівні 6/12% для нових та відновлених свердловин по аналогії із стимулюючим режимом для видобутку природного газу;

продовження гарантованого державою строку незмінності оподаткування видобутку вуглеводнів із нових свердловин з 5 до 10 років.

Раніше «Термінал» писав про те, що голова «Нафтогазу» прогнозує подальше зниження цін на газ в Європі.