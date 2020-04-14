Голова «Нафтогазу» прогнозує подальше зниження цін на газ в Європі

Голова Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» Андрій Коболєв прогнозує подальше зниження цін на газ у Європі, що вдарить по українській добувній галузі.

Про це він повідомив у ході онлайн-дискусії Київського безпекового форуму, пишет УНІАН.

«Навіть зараз мені складно сказати, на якому рівні зупиниться ціна на газ у Європі влітку цього року. Вона вже зараз рекордно низька, ми очікуємо, що вона буде ще менша. Це, очевидно, створить великий тиск і поставить великі виклики, насамперед, перед видобувною галуззю», — сказав Коболєв.

«Оскільки «Нафтогаз» є найбільшою газодобувної компанією країни — то економіку нашого бізнесу, здатність економічно доцільно видобувати це кардинально знизить», — додав.

За його словами, зараз перед керівництвом країни й галуззю стоїть завдання спрямувати нагромаджені за останні роки ресурси не на «гасіння пожеж», яких в умовах кризи буде дуже багато, а використовувати з максимальною ефективністю, щоб створити фундамент для подальшого розвитку.

«Це нетривіальне завдання, яке потребує добре продуманої стратегії, високої координації всіх гілок влади, українського політикуму і суспільства. Це також потребує деяких сміливих рішень», — зазначив він.

Серед необхідних сміливих рішень Коболєв виділив: скасування зобов’язання «Нафтогазу» щодо поставок газу для потреб населення за спеціальними цінами; інвестиції в розвідку запасів газу і підготовку ресурсної бази для нарощування власного видобутку в майбутньому, коли світові ціни стабілізуються, а також спрямування коштів в енергоефективність.