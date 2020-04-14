Голова «Нафтогазу» прогнозує подальше зниження цін на газ в Європі

Обновлено: Апрель 14, 2020. Тэги: , ,

Голова «Нафтогазу» прогнозує подальше зниження цін на газ в Європі

Голова Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» Андрій Коболєв прогнозує подальше зниження цін на газ у Європі, що вдарить по українській добувній галузі.

Про це він повідомив у ході онлайн-дискусії Київського безпекового форуму, пишет УНІАН.

«Навіть зараз мені складно сказати, на якому рівні зупиниться ціна на газ у Європі влітку цього року. Вона вже зараз рекордно низька, ми очікуємо, що вона буде ще менша. Це, очевидно, створить великий тиск і поставить великі виклики, насамперед, перед видобувною галуззю», — сказав Коболєв.

«Оскільки «Нафтогаз» є найбільшою газодобувної компанією країни — то економіку нашого бізнесу, здатність економічно доцільно видобувати це кардинально знизить», — додав.

За його словами, зараз перед керівництвом країни й галуззю стоїть завдання спрямувати нагромаджені за останні роки ресурси не на «гасіння пожеж», яких в умовах кризи буде дуже багато, а використовувати з максимальною ефективністю, щоб створити фундамент для подальшого розвитку.

«Це нетривіальне завдання, яке потребує добре продуманої стратегії, високої координації всіх гілок влади, українського політикуму і суспільства. Це також потребує деяких сміливих рішень», — зазначив він.

Серед необхідних сміливих рішень Коболєв виділив: скасування зобов’язання «Нафтогазу» щодо поставок газу для потреб населення за спеціальними цінами; інвестиції в розвідку запасів газу і підготовку ресурсної бази для нарощування власного видобутку в майбутньому, коли світові ціни стабілізуються, а також спрямування коштів в енергоефективність.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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